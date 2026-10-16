Horóscopo del día: sábado, 17 de octubre

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este sábado, 17 de octubre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 marzo - 20 abril

Dedicar más tiempo al descanso mejorará tu equilibrio interior. En el amor compartir tus ilusiones favorecerá el acercamiento.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Un paseo agradable renovará tus energías. Tu constancia te permitirá resolver una cuestión pendiente en tu trabajo.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

En el ámbito laboral encontrarás una alternativa para organizar tus obligaciones. Un encuentro despertará sentimientos nuevos.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

La tranquilidad favorecerá tu bienestar durante el día de hoy. Sabrás aprovechar una oportunidad laboral muy interesante.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

Evita acumular compromisos y respeta más tus descansos. Tu espontaneidad despertará el interés de alguien cercano.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Con paciencia resolverás un pequeño desa-cuerdo profesional. Expresar tus deseos facilitará una conversación muy necesaria.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

Una actividad relajante te ayudará a desconectar. En el aspecto sentimental una invitación inesperada te alegrará el día.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

Busca un momento tranquilo para recuperar energías. Una conversación aportará nuevas perspectivas profesionales.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

A nivel laboral una iniciativa personal avanzará favorablemente. Una muestra de afecto tendrá especial significado.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Tu sentido práctico facilitará resolver un imprevisto en tu trabajo. Mostrarte cercano ayudará a disipar dudas sentimentales.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Alternar actividad y descanso favorecerá tu bienestar general. Un plan compartido te descubrirá afinidades con alguien cercano.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

Una noticia alentadora renovará tu entusiasmo profesional. Escuchar sin prejuicios te acercará a una persona importante para ti.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este viernes.