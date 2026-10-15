Horóscopo del día: viernes, 16 de octubre

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este jueves, 16 de octubre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 marzo - 20 abril

Un paseo te ayudará a despejar la mente. En tu trabajo encontrarás una solución para organizar mejor todas tus tareas.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Recuperarás el equilibrio dedicando más tiempo a descansar. Una conversación profesional aclarará tus dudas recientes.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Tu capacidad de adaptación facilitará resolver imprevistos en tu trabajo. Una amistad podría adquirir otro significado.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Busca momentos tranquilos para renovar tus energías. Escuchar con atención favorecerá la armonía en pareja.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

Recibirás una respuesta alentadora sobre un asunto de tu trabajo. Alguien mostrará interés por conocerte un poco mejor.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Un descanso oportuno renovará tu energía vital. Una conversación despejará dudas sobre tus sentimientos.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

Disfrutar de tus aficiones mejorará tu equilibrio. Una oportunidad cercana te animará a plantearte otros objetivos profesionales.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

Tu intuición facilitará resolver una cuestión laboral. Encontrarás el momento adecuado para expresar lo que sientes libremente.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

El esfuerzo realizado en tu trabajo tendrá reconocimiento pronto. Un encuentro favorecerá nuevas ilusiones sentimentales

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Alterna tus ocupaciones con pausas para recuperar energía. En tu trabajo recibirás información útil para orientar tus pasos.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Un día equilibrado favorecerá tu bienestar físico. En el amor compartir planes diferentes traerá aire fresco a tu relación.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

En la jornada de hoy debes buscar más tranquilidad. Un acercamiento sincero reforzará los lazos con alguien especial.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este jueves.