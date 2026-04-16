Horóscopo del día: viernes, 17 de abril

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este viernes, 17 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Hoy tendrás una jornada exigente en la que deberás tomar decisiones precipitadas.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En el aspecto sentimental te en-cuentras en un momento de seguridad emocional.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

En el amor conseguirás tener conversaciones importantes que evitarán malentendidos.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

En el aspecto laboral tendrás un exceso de presión externa, no cargues tu con todo.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

La jornada de hoy será muy favorable desde el punto de vista sentimental.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

La organización de todas tus ta-reas en el trabajo será clave para evitar errores.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

La armonía ha llegado a tu relación sentimental, aprovecha para dejar atrás las dudas del pasado.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Surgirán cambios o giros inesperados en tu trabajo, intenta mantener siempre el control.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

A nivel de salud te mostrarás una alta vitalidad, aprovecha el día para moverte.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

En los últimos tiempo muestras un progreso constante en tu trabajo y serás reconocido por ello.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Tu gran capacidad creativa te será útil para realizar todas tus tareas en tu trabajo.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

La jornada de hoy puede ser un día perfecto para realizar tareas creativas.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del jueves.