ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: viernes, 17 de abril
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este viernes, 17 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Hoy tendrás una jornada exigente en la que deberás tomar decisiones precipitadas.
21 abril - 20 mayo
En el aspecto sentimental te en-cuentras en un momento de seguridad emocional.
21 mayo - 21 junio
En el amor conseguirás tener conversaciones importantes que evitarán malentendidos.
22 junio - 22 julio
En el aspecto laboral tendrás un exceso de presión externa, no cargues tu con todo.
23 julio - 23 agosto
La jornada de hoy será muy favorable desde el punto de vista sentimental.
24 agosto - 23 septiembre
La organización de todas tus ta-reas en el trabajo será clave para evitar errores.
24 septiembre - 23 octubre
La armonía ha llegado a tu relación sentimental, aprovecha para dejar atrás las dudas del pasado.
24 octubre - 22 noviembre
Surgirán cambios o giros inesperados en tu trabajo, intenta mantener siempre el control.
23 noviembre - 21 diciembre
A nivel de salud te mostrarás una alta vitalidad, aprovecha el día para moverte.
22 diciembre - 20 enero
En los últimos tiempo muestras un progreso constante en tu trabajo y serás reconocido por ello.
21 enero - 19 febrero
Tu gran capacidad creativa te será útil para realizar todas tus tareas en tu trabajo.
20 febrero - 20 marzo
La jornada de hoy puede ser un día perfecto para realizar tareas creativas.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del jueves.
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