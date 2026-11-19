Horóscopo del día: viernes, 20 de noviembre
ORÁCULO DAS BURGAS
¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas.
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este viernes, 20 de noviembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
♈ ARIES
21 de marzo - 20 de abril
Debes tomarte las cosas con más calma y aflojar el ritmo. Aprovecha el día de hoy para cerrar una gestión laboral.
♉ TAURO
21 abril - 20 mayo
En tu trabajo debes tener claro los plazos para realizar todas tus tareas. En el ámbito sentimental expresa tu gratitud.
♊ GÉMINIS
21 mayo - 21 junio
Tienes buenas ideas relacionadas con tu trabajo, pero debes ordenarlas. En el amor intenta recuperar el buen humor.
♋ CÁNCER
22 junio - 22 julio
Dedica algo de tiempo a ordenar los documentos necesarios para tu trabajo. Comparte una buena noticia amorosa.
♌ LEO
23 julio - 22 agosto
Aprovecha el día de hoy para dar un paseo sin prisas. En el aspecto laboral debes cumplir con lo acordado.
♍ VIRGO
23 agosto - 21 septiembre
Estás un momento en el que te interesa valorar otras opciones laborales. En el ámbito sentimental deja hablar al corazón.
♎ LIBRA
22 septiembre - 22 octubre
Cuida mejor tus horarios y así te sentirás mucho mejor. Hoy es un buen día para disfrutar de la compañía de tu pareja.
♏ ESCORPIO
23 octubre - 21 noviembre
Busca un momento tranquilo que te ayude a desconectar. Define bien el siguiente paso a dar en tu trabajo.
♐ SAGITARIO
22 noviembre - 20 diciembre
Revisa todo antes de cerrar un tema en tu trabajo. En el amor te vendrá bien improvisar un plan.
♑ CAPRICORNIO
21 diciembre - 19 enero
Haz pausas breves durante el día y tu cuerpo lo agradecerá. En tu trabajo debes reconocer el esfuerzo ajeno.
♒ ACUARIO
20 enero - 18 febrero
Retoma una propuesta laboral que habías dejado apartada. Comparte tus inquietudes con alguien especial para ti.
♓ PISCIS
19 febrero - 20 marzo
Para evitar equivocaciones debes aclarar muy bien tus prioridades. Acércate a alguien que te importa con una sonrisa.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este jueves.
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