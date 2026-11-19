El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este viernes, 20 de noviembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Debes tomarte las cosas con más calma y aflojar el ritmo. Aprovecha el día de hoy para cerrar una gestión laboral.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En tu trabajo debes tener claro los plazos para realizar todas tus tareas. En el ámbito sentimental expresa tu gratitud.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Tienes buenas ideas relacionadas con tu trabajo, pero debes ordenarlas. En el amor intenta recuperar el buen humor.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Dedica algo de tiempo a ordenar los documentos necesarios para tu trabajo. Comparte una buena noticia amorosa.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

Aprovecha el día de hoy para dar un paseo sin prisas. En el aspecto laboral debes cumplir con lo acordado.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Estás un momento en el que te interesa valorar otras opciones laborales. En el ámbito sentimental deja hablar al corazón.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

Cuida mejor tus horarios y así te sentirás mucho mejor. Hoy es un buen día para disfrutar de la compañía de tu pareja.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

Busca un momento tranquilo que te ayude a desconectar. Define bien el siguiente paso a dar en tu trabajo.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

Revisa todo antes de cerrar un tema en tu trabajo. En el amor te vendrá bien improvisar un plan.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Haz pausas breves durante el día y tu cuerpo lo agradecerá. En tu trabajo debes reconocer el esfuerzo ajeno.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Retoma una propuesta laboral que habías dejado apartada. Comparte tus inquietudes con alguien especial para ti.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

Para evitar equivocaciones debes aclarar muy bien tus prioridades. Acércate a alguien que te importa con una sonrisa.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este jueves.