ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: sábado, 24 de enero
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este sábado, 24 de enero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
En tu trabajo avanzarás mucho más si te enfocas en lo urgente y no en lo que te irrita.
21 abril - 20 mayo
Aprovecha la jornada de hoy ya que puede ser un buen día para hacer planes en pareja.
21 mayo - 21 junio
Hoy tendrás una comunicación fluida, si te atreves a decir lo que sientes saldrás ganando.
22 junio - 22 julio
Vas a tener una jornada ideal para poner orden a todos los asuntos domésticos o administrativos.
23 julio - 23 agosto
Demostrarás una gran capacidad de liderazgo, tu actitud marcará el resultado final en tu trabajo.
24 agosto - 23 septiembre
Hoy te conviene ser mucho más flexible, tener menos exigencia te dará más cariño.
24 septiembre - 23 octubre
Si quieres alcanzar todos tus objetivos debes ser capaz de priorizar lo que te hace bien.
24 octubre - 22 noviembre
La jornada de hoy puede ser un día importante para resolver algo difícil o estratégico.
23 noviembre - 21 diciembre
En el aspecto amoroso tendrás ganas de aventura, será un buen día para salir, reír y conectar.
22 diciembre - 20 enero
La jornada será muy productiva en tu trabajo, tendrás resultados si mantienes el orden.
21 enero - 19 febrero
Día ideal para algo distinto, una sorpresa, un plan nuevo o una conversación honesta.
20 febrero - 20 marzo
A nivel laboral hoy será un buen día para crear, ayudar o trabajar en silencio.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del viernes.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: sábado, 24 de enero
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: viernes, 23 de enero
Lo último
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este sábado, 24 de enero
CUENTA ATRÁS Y CONCIERTOS
La borrasca Ingrid obliga a suspender el Petardazo del Entroido de Xinzo