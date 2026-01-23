ÚLTIMA HORA
Sique aquí las incidencias que deja la borrasca Ingrid

Horóscopo del día: sábado, 24 de enero

ORÁCULO DAS BURGAS

¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas

Horóscopo
Horóscopo | La Región

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este sábado, 24 de enero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

ARIES

21 de marzo - 20 de abril

En tu trabajo avanzarás mucho más si te enfocas en lo urgente y no en lo que te irrita.

TAURO

21 abril - 20 mayo

Aprovecha la jornada de hoy ya que puede ser un buen día para hacer planes en pareja.

GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Hoy tendrás una comunicación fluida, si te atreves a decir lo que sientes saldrás ganando.

CÁNCER

22 junio - 22 julio

Vas a tener una jornada ideal para poner orden a todos los asuntos domésticos o administrativos.

LEO

23 julio - 23 agosto

Demostrarás una gran capacidad de liderazgo, tu actitud marcará el resultado final en tu trabajo.

VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Hoy te conviene ser mucho más flexible, tener menos exigencia te dará más cariño.

LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Si quieres alcanzar todos tus objetivos debes ser capaz de priorizar lo que te hace bien.

ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

La jornada de hoy puede ser un día importante para resolver algo difícil o estratégico.

SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

En el aspecto amoroso tendrás ganas de aventura, será un buen día para salir, reír y conectar.

CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

La jornada será muy productiva en tu trabajo, tendrás resultados si mantienes el orden.

ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Día ideal para algo distinto, una sorpresa, un plan nuevo o una conversación honesta.

PISCIS

20 febrero - 20 marzo

A nivel laboral hoy será un buen día para crear, ayudar o trabajar en silencio.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del viernes.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats