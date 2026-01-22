ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: viernes, 23 de enero
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este viernes, 23 de enero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Hoy puede ser un buen día para tomar la iniciativa y empezar a marcar un nuevo ritmo.
21 abril - 20 mayo
Disfrutarás de un día estable y cálido en el que las relaciones se fortalecerán con calma.
21 mayo - 21 junio
Tendrás reuniones que te serán muy favorables, pero revisa los detalles antes de aceptar.
22 junio - 22 julio
Te mostrarás mucho más sensible de lo habitual, busca cercanía sin dramatizar.
23 julio - 23 agosto
Atraerás miradas y elogios, puede ser un buen momento para reconectar en pareja.
24 agosto - 23 septiembre
En lo relacionado con el amor te conviene hablar desde el corazón y no desde la crítica.
24 septiembre - 23 octubre
Es posible que hoy recibas buenas noticias si consigues moverte con mucha diplomacia.
24 octubre - 22 noviembre
Vas a tener que afrontar una jornada que estará llena de emociones intensas.
23 noviembre - 21 diciembre
Jornada perfecta para crear, vender, viajar o contactar con gente clave para tu trabajo.
22 diciembre - 20 enero
Aprovecha la jornada de hoy para cerrar acuerdos importantes y cumplir tus objetivos.
21 enero - 19 febrero
La jornada de hoy puede ser el momento ideal para una conversación diferente y honesta.
20 febrero - 20 marzo
A nivel de salud debes tener el máximo cuidado con el agotamiento mental.
