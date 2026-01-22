Horóscopo del día: viernes, 23 de enero

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este viernes, 23 de enero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Hoy puede ser un buen día para tomar la iniciativa y empezar a marcar un nuevo ritmo.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Disfrutarás de un día estable y cálido en el que las relaciones se fortalecerán con calma.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Tendrás reuniones que te serán muy favorables, pero revisa los detalles antes de aceptar.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Te mostrarás mucho más sensible de lo habitual, busca cercanía sin dramatizar.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Atraerás miradas y elogios, puede ser un buen momento para reconectar en pareja.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

En lo relacionado con el amor te conviene hablar desde el corazón y no desde la crítica.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Es posible que hoy recibas buenas noticias si consigues moverte con mucha diplomacia.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Vas a tener que afrontar una jornada que estará llena de emociones intensas.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Jornada perfecta para crear, vender, viajar o contactar con gente clave para tu trabajo.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Aprovecha la jornada de hoy para cerrar acuerdos importantes y cumplir tus objetivos.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

La jornada de hoy puede ser el momento ideal para una conversación diferente y honesta.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

A nivel de salud debes tener el máximo cuidado con el agotamiento mental.

