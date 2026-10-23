ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: sábado, 24 de octubre
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este sábado, 24 de octubre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
Dedica parte del día a recuperar energías. Compartir tus ilusiones dará pie a una conversación especial.
21 abril - 20 mayo
Un cambio de actividad aliviará la tensión acumulada. Te conviene organizar tus próximos compromisos con suficiente margen.
21 mayo - 21 junio
Resolverás una duda gracias a una observación acertada. Tu buen humor facilitará un encuentro lleno de complicidad.
22 junio - 22 julio
Disfrutar de tus aficiones favorecerá tu equilibrio. Dejar un asunto laboral bien preparado evitará futuras prisas.
23 julio - 22 agosto
Procura no alterar demasiado tus horarios de descanso. Tendrás ocasión de sorprender a alguien con un gesto cariñoso.
23 agosto - 21 septiembre
Una revisión tranquila revelará algo que puedes simplificar. La cercanía con tu pareja crecerá al compartir una preocupación.
22 septiembre - 22 octubre
Una actividad al aire libre renovará tu ánimo. Un encuentro agradable podría despertar sentimientos inesperados.
23 octubre - 21 noviembre
Evita llenar de obligaciones tus horas libres. Escuchar sin sacar conclusiones precipitadas favorecerá el entendimiento.
22 noviembre - 20 diciembre
Combina tus ganas de actividad con suficiente descanso. Una conversación informal abrirá una posibilidad laboral interesante.
21 diciembre - 19 enero
Reservar tiempo para ti te sentará bien. Mostrar tus sentimientos acercará a quien parecía distante.
20 enero - 18 febrero
Una idea original encontrará una aplicación más sencilla de lo previsto. Un interés compartido propiciará un acercamiento.
19 febrero - 20 marzo
Un ambiente tranquilo te ayudará a descansar mejor. Resolver un asunto pendiente te permitirá avanzar con mayor confianza.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este viernes.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: sábado, 24 de octubre
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: viernes, 23 de octubre
Lo último
A revolotear, que el patio arde
XV EDICIÓN
AJE premia a cuatro proyectos por su talento