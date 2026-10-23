Horóscopo del día: sábado, 24 de octubre

ORÁCULO DAS BURGAS

¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas.

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Horóscopo | La Región

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este sábado, 24 de octubre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Dedica parte del día a recuperar energías. Compartir tus ilusiones dará pie a una conversación especial.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Un cambio de actividad aliviará la tensión acumulada. Te conviene organizar tus próximos compromisos con suficiente margen.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Resolverás una duda gracias a una observación acertada. Tu buen humor facilitará un encuentro lleno de complicidad.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Disfrutar de tus aficiones favorecerá tu equilibrio. Dejar un asunto laboral bien preparado evitará futuras prisas.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

Procura no alterar demasiado tus horarios de descanso. Tendrás ocasión de sorprender a alguien con un gesto cariñoso.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Una revisión tranquila revelará algo que puedes simplificar. La cercanía con tu pareja crecerá al compartir una preocupación.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

Una actividad al aire libre renovará tu ánimo. Un encuentro agradable podría despertar sentimientos inesperados.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

Evita llenar de obligaciones tus horas libres. Escuchar sin sacar conclusiones precipitadas favorecerá el entendimiento.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

Combina tus ganas de actividad con suficiente descanso. Una conversación informal abrirá una posibilidad laboral interesante.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Reservar tiempo para ti te sentará bien. Mostrar tus sentimientos acercará a quien parecía distante.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Una idea original encontrará una aplicación más sencilla de lo previsto. Un interés compartido propiciará un acercamiento.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

Un ambiente tranquilo te ayudará a descansar mejor. Resolver un asunto pendiente te permitirá avanzar con mayor confianza.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este viernes.

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