Horóscopo del día: viernes, 23 de octubre

ORÁCULO DAS BURGAS

¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas.

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Horóscopo | La Región

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este viernes, 23 de octubre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Un paseo tranquilo te ayudará a liberar tensiones. Ordenar tus prioridades facilitará una jornada con imprevistos.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Tu constancia permitirá cerrar un asunto pendiente en tu trabajo. Compartir un pequeño proyecto renovará la ilusión.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Procura desconectar al terminar tus obligaciones. Expresar tus sentimientos resultará más sencillo de lo esperado.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Alterna tus tareas con breves momentos de calma. En el amor, alguien cercano agradecerá que tomes la iniciativa.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

Evita acumular compromisos que puedan agotarte. La sinceridad favorecerá un acercamiento que deseabas.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Comprobar una información evitará confusiones de última hora. Un detalle sencillo tendrá más valor que muchas palabras.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

Tu criterio ayudará a resolver una diferencia de opiniones. Una conversación distendida devolverá la complicidad con tu pareja.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

Respetar tus pausas favorecerá tu bienestar. Una gestión pendiente avanzará gracias a tu perseverancia.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

Elige actividades que se adapten a tus energías. Surgirá una oportunidad para ampliar tus conocimientos.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Procura no llevarte las preocupaciones a la cama. Tu experiencia será útil ante una decisión importante.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Cambiar de ambiente te ayudará a despejar la mente. Dar espacio a la espontaneidad te dará momentos agradables.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

Atiende tus necesidades sin relegarlas por otros compromisos. Encontrarás una buena ocasión para aclarar un malentendido.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este jueves.

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