ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: viernes, 23 de octubre
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este viernes, 23 de octubre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
Un paseo tranquilo te ayudará a liberar tensiones. Ordenar tus prioridades facilitará una jornada con imprevistos.
21 abril - 20 mayo
Tu constancia permitirá cerrar un asunto pendiente en tu trabajo. Compartir un pequeño proyecto renovará la ilusión.
21 mayo - 21 junio
Procura desconectar al terminar tus obligaciones. Expresar tus sentimientos resultará más sencillo de lo esperado.
22 junio - 22 julio
Alterna tus tareas con breves momentos de calma. En el amor, alguien cercano agradecerá que tomes la iniciativa.
23 julio - 22 agosto
Evita acumular compromisos que puedan agotarte. La sinceridad favorecerá un acercamiento que deseabas.
23 agosto - 21 septiembre
Comprobar una información evitará confusiones de última hora. Un detalle sencillo tendrá más valor que muchas palabras.
22 septiembre - 22 octubre
Tu criterio ayudará a resolver una diferencia de opiniones. Una conversación distendida devolverá la complicidad con tu pareja.
23 octubre - 21 noviembre
Respetar tus pausas favorecerá tu bienestar. Una gestión pendiente avanzará gracias a tu perseverancia.
22 noviembre - 20 diciembre
Elige actividades que se adapten a tus energías. Surgirá una oportunidad para ampliar tus conocimientos.
21 diciembre - 19 enero
Procura no llevarte las preocupaciones a la cama. Tu experiencia será útil ante una decisión importante.
20 enero - 18 febrero
Cambiar de ambiente te ayudará a despejar la mente. Dar espacio a la espontaneidad te dará momentos agradables.
19 febrero - 20 marzo
Atiende tus necesidades sin relegarlas por otros compromisos. Encontrarás una buena ocasión para aclarar un malentendido.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este jueves.
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