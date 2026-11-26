El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este viernes, 27 de noviembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Durante el día de hoy tendrás que dar el visto bueno a una tarea de tu trabajo. Propón a la persona que quieres cenar juntos.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Respeta los horarios de las comidas. Comprueba las existencias para poder realizar correctamente tu trabajo.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Haz un seguimiento exhaustivo de un encargo que es importante. En el amor comparte una foto de un día importante.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Procura dar un paseo pero hazlo a tu ritmo. Muéstrale a tu pareja que es lo que necesitas para que la relación funcione.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

En la jornada de hoy tómate la tarde con calma. En el ámbito laboral presenta tu propuesta para alcanzar los objetivos.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Revisa todos los aspectos importantes de tu actividad laboral. Pregunta a tu pareja cuáles son sus planes de futuro.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

Descansa un poco de la tecnología. Confirma bien cuáles son las personas encargadas de todas la tareas de tu trabajo.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

Realiza estiramientos para cuidar mejor tu cuerpo. Resuelve todas las discrepancias que existente en tu entorno laboral.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

Procura hacer pausas para hidratarte durante el día. Prueba todas las posibilidad antes de entregar tu proyecto laboral.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Cuando llegues a casa procura descansar. Deja preparado todo el material que vas a necesitar mañana en tu trabajo.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Comparte con tus compañeros el resultado de tu trabajo. Haz con tu pareja una lista de planes para el futuro.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

Tómate con calma el tiempo para comer. Pide una confirmación por escrito de algo que necesitas en tu trabajo.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este jueves.