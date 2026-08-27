Horóscopo del día: viernes, 28 de agosto

ORÁCULO DAS BURGAS

¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas.

Horóscopo
Horóscopo | La Región

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este viernes, 28 de agosto. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ Aries

21 de marzo - 20 de abril

Una decisión importante traerá buenos resultados en tu trabajo. En el amor disfrutarás de mayor entendimiento.

♉ Tauro

21 de abril - 20 de mayo

Procura mantener hábitos equilibrados. Un encuentro despertará nuevas ilusiones en el aspecto sentimental.

♊ Géminis

21 de mayo - 21 de junio

Evita acumular cansancio innecesario. En tu trabajo comprobarás que tus propuestas encuentran el respaldo necesario.

♋ Cáncer

22 de junio - 22 de julio

Durante el día de hoy conseguirás resolver algo que te preocupaba en tu trabajo. Sentirás una especial conexión emocional.

♌ Leo

23 de julio - 22 de agosto

En la jornada de hoy tendrás energía de sobra. En el amor tu atractivo no pasará desapercibido.

♍ Virgo

23 de agosto- 21 de septiembre

La buena organización facilitará conseguir tus objetivos laborales. Recuperarás la confianza emocional en alguien.

♎ Libra

22 de septiembre - 22 de octubre

Evita los excesos durante la jornada de hoy. En tu trabajo una colaboración resultará ser muy provechosa.

♏ Escorpio

23 de octubre - 21 de noviembre

Un problema en tu trabajo por fin tendrá solución. En el aspecto sentimental tus sentimientos serán correspondidos.

♐ Sagitario

22 de noviembre - 20 de diciembre

Llegarán novedades laborales muy interesantes. En el amor compartirás una experiencia inolvidable.

♑ Capricornio

21 de diciembre - 19 de enero

A nivel laboral conseguirás reconocimiento por tu esfuerzo. La paciencia mejorará tu relación sentimental.

♒ Acuario

20 de enero -18 de febrero

Hoy necesitarás desconectar de la rutina. Una amistad podría llegar a transformarse en algo más sentimental.

♓ Piscis

19 de febrero - 20 de marzo

Por fin encontrarás un mayor equilibrio emocional. Una intuición te servirá de ayuda en tu trabajo.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este jueves.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats