Horóscopo del día: viernes, 28 de agosto

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este viernes, 28 de agosto. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ Aries

21 de marzo - 20 de abril

Una decisión importante traerá buenos resultados en tu trabajo. En el amor disfrutarás de mayor entendimiento.

♉ Tauro

21 de abril - 20 de mayo

Procura mantener hábitos equilibrados. Un encuentro despertará nuevas ilusiones en el aspecto sentimental.

♊ Géminis

21 de mayo - 21 de junio

Evita acumular cansancio innecesario. En tu trabajo comprobarás que tus propuestas encuentran el respaldo necesario.

♋ Cáncer

22 de junio - 22 de julio

Durante el día de hoy conseguirás resolver algo que te preocupaba en tu trabajo. Sentirás una especial conexión emocional.

♌ Leo

23 de julio - 22 de agosto

En la jornada de hoy tendrás energía de sobra. En el amor tu atractivo no pasará desapercibido.

♍ Virgo

23 de agosto- 21 de septiembre

La buena organización facilitará conseguir tus objetivos laborales. Recuperarás la confianza emocional en alguien.

♎ Libra

22 de septiembre - 22 de octubre

Evita los excesos durante la jornada de hoy. En tu trabajo una colaboración resultará ser muy provechosa.

♏ Escorpio

23 de octubre - 21 de noviembre

Un problema en tu trabajo por fin tendrá solución. En el aspecto sentimental tus sentimientos serán correspondidos.

♐ Sagitario

22 de noviembre - 20 de diciembre

Llegarán novedades laborales muy interesantes. En el amor compartirás una experiencia inolvidable.

♑ Capricornio

21 de diciembre - 19 de enero

A nivel laboral conseguirás reconocimiento por tu esfuerzo. La paciencia mejorará tu relación sentimental.

♒ Acuario

20 de enero -18 de febrero

Hoy necesitarás desconectar de la rutina. Una amistad podría llegar a transformarse en algo más sentimental.

♓ Piscis

19 de febrero - 20 de marzo

Por fin encontrarás un mayor equilibrio emocional. Una intuición te servirá de ayuda en tu trabajo.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este jueves.