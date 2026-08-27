ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: viernes, 28 de agosto
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este viernes, 28 de agosto. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
Una decisión importante traerá buenos resultados en tu trabajo. En el amor disfrutarás de mayor entendimiento.
21 de abril - 20 de mayo
Procura mantener hábitos equilibrados. Un encuentro despertará nuevas ilusiones en el aspecto sentimental.
21 de mayo - 21 de junio
Evita acumular cansancio innecesario. En tu trabajo comprobarás que tus propuestas encuentran el respaldo necesario.
22 de junio - 22 de julio
Durante el día de hoy conseguirás resolver algo que te preocupaba en tu trabajo. Sentirás una especial conexión emocional.
23 de julio - 22 de agosto
En la jornada de hoy tendrás energía de sobra. En el amor tu atractivo no pasará desapercibido.
23 de agosto- 21 de septiembre
La buena organización facilitará conseguir tus objetivos laborales. Recuperarás la confianza emocional en alguien.
22 de septiembre - 22 de octubre
Evita los excesos durante la jornada de hoy. En tu trabajo una colaboración resultará ser muy provechosa.
23 de octubre - 21 de noviembre
Un problema en tu trabajo por fin tendrá solución. En el aspecto sentimental tus sentimientos serán correspondidos.
22 de noviembre - 20 de diciembre
Llegarán novedades laborales muy interesantes. En el amor compartirás una experiencia inolvidable.
21 de diciembre - 19 de enero
A nivel laboral conseguirás reconocimiento por tu esfuerzo. La paciencia mejorará tu relación sentimental.
20 de enero -18 de febrero
Hoy necesitarás desconectar de la rutina. Una amistad podría llegar a transformarse en algo más sentimental.
19 de febrero - 20 de marzo
Por fin encontrarás un mayor equilibrio emocional. Una intuición te servirá de ayuda en tu trabajo.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este jueves.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: viernes, 28 de agosto
REFORMAS ESTRICTAS
Así serán las nuevas redes sociales de Meta para los menores
UN ROBO ALTAMENTE PLANIFICADO
Roban el Tesoro de Villena, uno de los mayores tesoros de la Edad del Bronce en Europa
GIGANTES DEL ATLÁNTICO
Vídeo | Cuatro ballenas azules sorprenden frente a Fisterra en un avistamiento excepcional
Lo último