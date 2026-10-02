ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: sábado, 3 de octubre
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este sábado, 3 de octubre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
En el día de hoy notarás una clara mejoría física. Una sorpresa animará tu relación sentimental.
21 abril - 20 mayo
Un acuerdo laboral resultará muy beneficioso. En el amor, la paciencia solucionará una pequeña tensión.
21 mayo - 21 junio
Recibirás una información muy útil para tu trabajo. En el aspecto sentimental un encuentro despertará nuevas ilusiones.
22 junio - 22 julio
Una dificultad en tu entorno laboral acabará resolviéndose. A nivel amoroso alguien confiará en ti sus sentimientos.
23 julio - 22 agosto
Evita realizar esfuerzos innecesarios. Tu opinión será tenida en cuenta por todos los que te rodean.
23 agosto - 21 septiembre
Te sentará muy bien cambiar de ambiente. Conseguirás terminar algo que estaba pendiente en tu trabajo.
22 septiembre - 22 octubre
Debes hacer un esfuerzo para mantener horarios más regulares. Una decisión rápida evitará problemas en el ámbito laboral.
23 octubre - 21 noviembre
Durante el día de hoy recuperarás fuerzas y optimismo. Tus resultados en tu trabajo llamarán la atención.
22 noviembre - 20 diciembre
Por fin tendrás noticias sobre un proyecto laboral. En el amor comprobarás que la estabilidad te dará seguridad.
21 diciembre - 19 enero
Procura controlar mejor el estrés. Un contacto puede ser muy valioso para progresar laboralmente.
20 enero - 18 febrero
Hoy disfrutarás de bastante vitalidad. En tu trabajo tendrás que improvisar ante un cambio inesperado.
19 febrero - 20 marzo
Evita descuidar tus horas de descanso. Una propuesta laboral merece ser estudiada con detenimiento.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este viernes.
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