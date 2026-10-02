Horóscopo del día: sábado, 3 de octubre

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este sábado, 3 de octubre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

En el día de hoy notarás una clara mejoría física. Una sorpresa animará tu relación sentimental.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Un acuerdo laboral resultará muy beneficioso. En el amor, la paciencia solucionará una pequeña tensión.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Recibirás una información muy útil para tu trabajo. En el aspecto sentimental un encuentro despertará nuevas ilusiones.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Una dificultad en tu entorno laboral acabará resolviéndose. A nivel amoroso alguien confiará en ti sus sentimientos.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

Evita realizar esfuerzos innecesarios. Tu opinión será tenida en cuenta por todos los que te rodean.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Te sentará muy bien cambiar de ambiente. Conseguirás terminar algo que estaba pendiente en tu trabajo.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

Debes hacer un esfuerzo para mantener horarios más regulares. Una decisión rápida evitará problemas en el ámbito laboral.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

Durante el día de hoy recuperarás fuerzas y optimismo. Tus resultados en tu trabajo llamarán la atención.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

Por fin tendrás noticias sobre un proyecto laboral. En el amor comprobarás que la estabilidad te dará seguridad.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Procura controlar mejor el estrés. Un contacto puede ser muy valioso para progresar laboralmente.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Hoy disfrutarás de bastante vitalidad. En tu trabajo tendrás que improvisar ante un cambio inesperado.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

Evita descuidar tus horas de descanso. Una propuesta laboral merece ser estudiada con detenimiento.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este viernes.