Horóscopo del día: viernes, 2 de octubre

ORÁCULO DAS BURGAS

¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas.

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Horóscopo | La Región

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este viernes, 2 de octubre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Un cambio en tu trabajo favorecerá tus intereses. En el aspecto sentimental alguien te demostrará su afecto.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Durante el día de hoy te encontrarás en buena forma. Una gestión laboral pendiente quedará resuelta.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Necesitas desconectar de las preocupaciones. Surgirá una conversación muy reveladora relacionada con el amor.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Procura prestar más atención a tu alimentación. En tu trabajo recibirás ayuda en el momento oportuno.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

Tendrás mucha energía para afrontar el día de hoy. Una propuesta laboral despertará tu interés.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Un poco de ejercicio te resultará muy beneficioso. Deberás revisar un detalle importante relacionado con tu trabajo.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

En el ámbito laboral se aclarará una situación confusa. En el amor encontrarás apoyo en quien menos esperabas.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

Evita abusar de comidas pesadas. En tu trabajo una negociación avanzará de manera muy favorable.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

Aparecerá una oportunidad laboral fuera de lo habitual. En el ámbito sentimental una invitación romperá la rutina.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Para evitar problemas de salud no ignores pequeñas molestias. Hoy será un buen momento para expresar tus sentimientos.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Durante el día de hoy busca momentos de tranquilidad. Una idea diferente encontrará respaldo por parte de tus jefes.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

Te conviene dormir algunas horas más. En el amor por fin recuperarás la armonía que necesitabas.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este jueves.

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