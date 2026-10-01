ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: viernes, 2 de octubre
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este viernes, 2 de octubre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
Un cambio en tu trabajo favorecerá tus intereses. En el aspecto sentimental alguien te demostrará su afecto.
21 abril - 20 mayo
Durante el día de hoy te encontrarás en buena forma. Una gestión laboral pendiente quedará resuelta.
21 mayo - 21 junio
Necesitas desconectar de las preocupaciones. Surgirá una conversación muy reveladora relacionada con el amor.
22 junio - 22 julio
Procura prestar más atención a tu alimentación. En tu trabajo recibirás ayuda en el momento oportuno.
23 julio - 22 agosto
Tendrás mucha energía para afrontar el día de hoy. Una propuesta laboral despertará tu interés.
23 agosto - 21 septiembre
Un poco de ejercicio te resultará muy beneficioso. Deberás revisar un detalle importante relacionado con tu trabajo.
22 septiembre - 22 octubre
En el ámbito laboral se aclarará una situación confusa. En el amor encontrarás apoyo en quien menos esperabas.
23 octubre - 21 noviembre
Evita abusar de comidas pesadas. En tu trabajo una negociación avanzará de manera muy favorable.
22 noviembre - 20 diciembre
Aparecerá una oportunidad laboral fuera de lo habitual. En el ámbito sentimental una invitación romperá la rutina.
21 diciembre - 19 enero
Para evitar problemas de salud no ignores pequeñas molestias. Hoy será un buen momento para expresar tus sentimientos.
20 enero - 18 febrero
Durante el día de hoy busca momentos de tranquilidad. Una idea diferente encontrará respaldo por parte de tus jefes.
19 febrero - 20 marzo
Te conviene dormir algunas horas más. En el amor por fin recuperarás la armonía que necesitabas.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este jueves.
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