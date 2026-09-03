Horóscopo del día: viernes, 4 de septiembre

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este viernes, 4 de septiembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ Aries

21 de marzo - 20 de abril

Hoy disfrutarás de una energía renovada. Una oportunidad laboral favorecerá todos tus proyectos de futuro.

♉ Tauro

21 de abril - 20 de mayo

En tu trabajo resolverás un asunto con mucha habilidad. En el amor, una muestra de afecto te sorprenderá.

♊ Géminis

21 de mayo - 21 de junio

Necesitarás cuidar algo más el descanso. En el aspecto sentimental surgirá una conversación muy especial.

♋ Cáncer

22 de junio - 22 de julio

A nivel de salud mantendrás un buen equilibrio general. En el ámbito laboral recibirás noticias que esperabas.

♌ Leo

23 de julio - 22 de agosto

Durante el día de hoy evita acumular demasiada tensión. En tu trabajo tendrás ocasión de demostrar tu valía.

♍ Virgo

23 de agosto- 21 de septiembre

Para evitar problemas te conviene moderar el ritmo diario. Una dificultad en tu trabajo quedará finalmente resuelta.

♎ Libra

22 de septiembre - 22 de octubre

Te sentirás especialmente activo y optimista durante toda la jornada. Una propuesta laboral puede beneficiarte mucho.

♏ Escorpio

23 de octubre - 21 de noviembre

Intenta dedicar más tiempo a relajarte. Dentro de tu relación de pareja se aclarará una pequeña incertidumbre.

♐ Sagitario

22 de noviembre - 20 de diciembre

Demostrarás mucha vitalidad durante el día. A nivel sentimental es posible que alguien pueda despertar tu curiosidad.

♑ Capricornio

21 de diciembre - 19 de enero

Tu perseverancia desde el punto de vista laboral tendrá recompensa. Una conversación reforzará la confianza con tu pareja.

♒ Acuario

20 de enero -18 de febrero

Durante el día de hoy encontrarás mayor equilibrio y bienestar. En el amor recuperarás una ilusión casi olvidada.

♓ Piscis

19 de febrero - 20 de marzo

Evita dejarte llevar por el cansancio. En tu trabajo recibirás una ayuda importante en el momento adecuado.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este jueves.