ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: sábado, 6 de junio
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este sábado, 6 de junio. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21-3 / 20-4
Durante el día de hoy te sentirás con energía para afrontar nuevos retos, pero evita los excesos físicos.
21-4 / 20-5
En el ámbito laboral comprobarás que la paciencia dará mejores resultados que la precipitación.
21-5 / 21-6
Hoy vas a disfrutar de un día muy favorable para reuniones, negociaciones y nuevos contactos.
22-6 / 22-7
El día de hoy será una jornada propicia para compartir más tiempo de calidad con tus seres queridos.
23-7 / 22-8
En tu trabajo conseguirás que todas tus iniciativas reciban la máxima atención y el apoyo que esperabas.
23-8 / 21-9
La empatía será un aspecto importante que te ayudará a mejorar la convivencia y el entendimiento en tu relación sentimental.
22-9 / 22-10
En los asuntos laborales tendrás la posibilidad de alcanzar avances importantes en acuerdos o proyectos compartidos.
23-10 / 21-11
En el amor la pasión estará presente durante todo el día de hoy, pero conviene evitar actitudes posesivas.
22-11 / 20-12
Desde el punto de vista laboral pueden surgir oportunidades relacionadas con viajes o nuevos horizontes.
21-12 / 19-1
A nivel de salud demostrarás tener una buena resistencia física, aunque no debes descuidar el descanso.
20-1 / 18-2
En el ámbito amoroso un acontecimiento totalmente inesperado aportará emoción a la jornada de hoy.
19-2 / 20-3
Hoy conseguirás disfrutar de un día favorable para fortalecer vínculos y expresar emociones con sinceridad.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del viernes.
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