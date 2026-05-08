Horóscopo del día: sábado, 9 de mayo

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este sábado, 9 de mayo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Tendrás una energía elevada, pero con tendencia a la impulsividad, mide bien los esfuerzos.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

El día de hoy será muy favorable para organizar y poner orden en todos los asuntos pendientes.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

En el aspecto sentimental tendrás conversaciones que pueden aclarar o complicar las cosas.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

El ambiente laboral estará algo cargado, no te lo tomes todo de forma personal.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Es posible que te surjan oportunidades laborales que requieren de decisión y liderazgo.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Presta atención a los pequeños errores, revisa todo antes de ce-rrar temas.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Tendrás que afrontar tensiones en tu trabajo que se resolverán con diálogo y paciencia.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

En el amor vivirás una jornada de emociones fuertes, procura evitar el control excesivo.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Durante el día de hoy la espontaneidad te ayudará a generar momentos positivos.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

En tu trabajo conseguirás un progreso constante, pero debes evi-tar precipitarte.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Te pueden surgir ideas innovadoras que pueden abrir nuevas puertas laborales.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

El romanticismo estará muy presente la jornada de hoy, buen día para gestos sinceros.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del viernes.