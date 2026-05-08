Horóscopo del día: sábado, 9 de mayo

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ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este sábado, 9 de mayo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Tendrás una energía elevada, pero con tendencia a la impulsividad, mide bien los esfuerzos.
21 abril - 20 mayo
El día de hoy será muy favorable para organizar y poner orden en todos los asuntos pendientes.
21 mayo - 21 junio
En el aspecto sentimental tendrás conversaciones que pueden aclarar o complicar las cosas.
22 junio - 22 julio
El ambiente laboral estará algo cargado, no te lo tomes todo de forma personal.
23 julio - 23 agosto
Es posible que te surjan oportunidades laborales que requieren de decisión y liderazgo.
24 agosto - 23 septiembre
Presta atención a los pequeños errores, revisa todo antes de ce-rrar temas.
24 septiembre - 23 octubre
Tendrás que afrontar tensiones en tu trabajo que se resolverán con diálogo y paciencia.
24 octubre - 22 noviembre
En el amor vivirás una jornada de emociones fuertes, procura evitar el control excesivo.
23 noviembre - 21 diciembre
Durante el día de hoy la espontaneidad te ayudará a generar momentos positivos.
22 diciembre - 20 enero
En tu trabajo conseguirás un progreso constante, pero debes evi-tar precipitarte.
21 enero - 19 febrero
Te pueden surgir ideas innovadoras que pueden abrir nuevas puertas laborales.
20 febrero - 20 marzo
El romanticismo estará muy presente la jornada de hoy, buen día para gestos sinceros.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del viernes.
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