Horóscopo del día: viernes, 8 de mayo

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este viernes, 8 de mayo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Jornada dinámica en tu trabajo, alguien puede ponerte a prueba, mantén la calma.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En el amor estás buscando la es-tabilidad, evita discusiones por temas menores.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

En el aspecto sentimental la comunicación es clave, expresa todo lo que sientes.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Últimamente tienes un exceso de responsabilidades, debes aprender a delegar.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Surgirán oportunidades laborales que requieren rapidez y seguridad en ti mismo.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

En el amor debes evitar la crítica excesiva, no todo necesita ser perfecto.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

En el entorno laboral pueden surgir algunos desacuerdos, tu diplomacia será clave.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Vivirás emociones profundas, pero debes evitar caer en actitudes posesivas.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

La espontaneidad en el aspecto sentimental te puede traer mo-mentos muy agradables.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Conseguirás un progreso lento pero constante en tu trabajo, mantén el rumbo.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

En estos momento tienes deseos de independencia, debes buscar el equilibrio con tu pareja.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Tu capacidad creativa está muy activa, pero falta que le des un enfoque más práctico.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del jueves.