ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: viernes, 8 de mayo
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este viernes, 8 de mayo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Jornada dinámica en tu trabajo, alguien puede ponerte a prueba, mantén la calma.
21 abril - 20 mayo
En el amor estás buscando la es-tabilidad, evita discusiones por temas menores.
21 mayo - 21 junio
En el aspecto sentimental la comunicación es clave, expresa todo lo que sientes.
22 junio - 22 julio
Últimamente tienes un exceso de responsabilidades, debes aprender a delegar.
23 julio - 23 agosto
Surgirán oportunidades laborales que requieren rapidez y seguridad en ti mismo.
24 agosto - 23 septiembre
En el amor debes evitar la crítica excesiva, no todo necesita ser perfecto.
24 septiembre - 23 octubre
En el entorno laboral pueden surgir algunos desacuerdos, tu diplomacia será clave.
24 octubre - 22 noviembre
Vivirás emociones profundas, pero debes evitar caer en actitudes posesivas.
23 noviembre - 21 diciembre
La espontaneidad en el aspecto sentimental te puede traer mo-mentos muy agradables.
22 diciembre - 20 enero
Conseguirás un progreso lento pero constante en tu trabajo, mantén el rumbo.
21 enero - 19 febrero
En estos momento tienes deseos de independencia, debes buscar el equilibrio con tu pareja.
20 febrero - 20 marzo
Tu capacidad creativa está muy activa, pero falta que le des un enfoque más práctico.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del jueves.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: viernes, 8 de mayo
RETRASA LAS OBLIGACIONES
La UE acuerda reforzar la ley de IA: prohíbe los ‘deepfakes’ sexuales sin consentimiento
Lo último
No todos son bueyes
PENSAR POR PENSAR
Alfredo Conde, señor de Brión
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 8 de mayo
PRESUPUESTO PÚBLICO
El Gobierno desvió otros 8.500 millones de la UE a pensiones