Horóscopo del día: viernes, 13 de noviembre

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este viernes, 12 de noviembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Afloja la tensión y mejorarás tu salud. Para ser más efectivo en tu trabajo debes organizar tu agenda.

♉ TAURO

21 de abril - 20 de mayo

Debes revisar todas las condiciones que rodean a tu labor profesional. Comparte un recuerdo con la persona a la que quieres.

♊ GÉMINIS

21 de mayo - 21 de junio

Dedica un tiempo para preparar bien una reunión importante. Aprovecha para brindar y disfrutar con tu pareja

♋ CÁNCER

22 de junio - 22 de julio

Pon un límite a la hora de afrontar todas tus obligaciones laborales. Propón una cena a alguien importante en tu vida.

♌ LEO

23 de julio - 22 de agosto

En tu trabajo defiende todas tus propuestas con el máximo convencimiento. Hoy serás capaz de hacer reír a alguien.

♍ VIRGO

23 de agosto - 21 de septiembre

Una vez que termines tus tareas archívalas definitivamente. El día de hoy será propicio para celebrar un pequeño logro.

♎ LIBRA

22 de septiembre - 22 de octubre

Tendrás que responder a un mensaje relacionado con tu actividad profesional. En el amor, recupera un plan pendiente.

♏ ESCORPIO

23 de octubre - 21 de noviembre

Aprovecha el día de hoy para despejar todas la dudas que tienes en el ámbito laboral. Admite lo que te ilusiona sentimentalmente.

♐ SAGITARIO

22 de noviembre - 20 de diciembre

Debes descansar después del esfuerzo de los últimos días. En el amor deja sitio a la improvisación.

♑ CAPRICORNIO

21 de diciembre - 19 de enero

Haz pausas breves dentro de la actividad de todo el día. En el entorno laboral confirma bien tus horarios.

♒ ACUARIO

20 de enero - 18 de febrero

Aprovecha para salir a caminar sin prisas. Rescata una idea que en estos momentos te puede ir muy bien en tu trabajo.

♓ PISCIS

19 de febrero - 20 de marzo

Revisa con detenimiento un presupuesto importante en tu trabajo. Muéstrale a tu pareja cuanto te importa

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este jueves.