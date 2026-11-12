ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: viernes, 13 de noviembre
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este viernes, 12 de noviembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
Afloja la tensión y mejorarás tu salud. Para ser más efectivo en tu trabajo debes organizar tu agenda.
21 de abril - 20 de mayo
Debes revisar todas las condiciones que rodean a tu labor profesional. Comparte un recuerdo con la persona a la que quieres.
21 de mayo - 21 de junio
Dedica un tiempo para preparar bien una reunión importante. Aprovecha para brindar y disfrutar con tu pareja
22 de junio - 22 de julio
Pon un límite a la hora de afrontar todas tus obligaciones laborales. Propón una cena a alguien importante en tu vida.
23 de julio - 22 de agosto
En tu trabajo defiende todas tus propuestas con el máximo convencimiento. Hoy serás capaz de hacer reír a alguien.
23 de agosto - 21 de septiembre
Una vez que termines tus tareas archívalas definitivamente. El día de hoy será propicio para celebrar un pequeño logro.
22 de septiembre - 22 de octubre
Tendrás que responder a un mensaje relacionado con tu actividad profesional. En el amor, recupera un plan pendiente.
23 de octubre - 21 de noviembre
Aprovecha el día de hoy para despejar todas la dudas que tienes en el ámbito laboral. Admite lo que te ilusiona sentimentalmente.
22 de noviembre - 20 de diciembre
Debes descansar después del esfuerzo de los últimos días. En el amor deja sitio a la improvisación.
21 de diciembre - 19 de enero
Haz pausas breves dentro de la actividad de todo el día. En el entorno laboral confirma bien tus horarios.
20 de enero - 18 de febrero
Aprovecha para salir a caminar sin prisas. Rescata una idea que en estos momentos te puede ir muy bien en tu trabajo.
19 de febrero - 20 de marzo
Revisa con detenimiento un presupuesto importante en tu trabajo. Muéstrale a tu pareja cuanto te importa
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este jueves.
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