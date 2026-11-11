ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: jueves, 12 de noviembre
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este jueves, 12 de noviembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
En tu trabajo debes organizarte bien para resolver lo realmente urgente. En el ámbito sentimental sorprende con un detalle.
21 de abril - 20 de mayo
Para mejorar tu salud sal a caminar mucho más. En el aspecto laboral tendrás que comparar varios presupuestos.
21 de mayo - 21 de junio
Confirma una cita laboral que te puede ayudar a progresar. En el amor debes dar el primer paso y romper el hielo.
22 de junio - 22 de julio
Busca un momento de tranquilidad absoluta. Pide ayuda a tiempo para resolver un problema en tu trabajo.
23 de julio - 22 de agosto
Comparte el mérito de tus logros con tus compañeros de trabajo. En el amor, improvisa un encuentro.
23 de agosto - 21 de septiembre
Cuida más tu postura corporal para evitar problemas de salud. Haz todo lo posible para simplificar un trámite importante.
22 de septiembre - 22 de octubre
Debes descansar entre tus diferentes actividades diarias. Concreta lo máximo posible un acuerdo laboral.
23 de octubre - 21 de noviembre
Aprovecha la cena para recuperar la calma. En tu trabajo debes verificar todos los datos importantes para alcanzar los objetivos.
22 de noviembre - 20 de diciembre
Toma el aire y procura relajarte. En el aspecto sentimental es importante que recuperes la complicidad con alguien cercano.
21 de diciembre - 19 de enero
Para conseguir alcanzar tus objetivos te vendrá bien adelantar una gestión. Reserva la tarde para disfrutar con tu pareja.
20 de enero - 18 de febrero
Intenta desconectar mucho más del teléfono móvil. Antes de tomar decisiones en tu trabajo escucha otra opinión.
19 de febrero - 20 de marzo
Regálate un descanso, tu salud lo agradecerá. Anota todas tus ideas para poder llevarlas a cabo en tu trabajo.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este miércoles.
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