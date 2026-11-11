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Horóscopo del día: jueves, 12 de noviembre

ORÁCULO DAS BURGAS

¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas.

Horóscopo
Horóscopo | La Región

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este jueves, 12 de noviembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

En tu trabajo debes organizarte bien para resolver lo realmente urgente. En el ámbito sentimental sorprende con un detalle.

♉ TAURO

21 de abril - 20 de mayo

Para mejorar tu salud sal a caminar mucho más. En el aspecto laboral tendrás que comparar varios presupuestos.

♊ GÉMINIS

21 de mayo - 21 de junio

Confirma una cita laboral que te puede ayudar a progresar. En el amor debes dar el primer paso y romper el hielo.

♋ CÁNCER

22 de junio - 22 de julio

Busca un momento de tranquilidad absoluta. Pide ayuda a tiempo para resolver un problema en tu trabajo.

♌ LEO

23 de julio - 22 de agosto

Comparte el mérito de tus logros con tus compañeros de trabajo. En el amor, improvisa un encuentro.

♍ VIRGO

23 de agosto - 21 de septiembre

Cuida más tu postura corporal para evitar problemas de salud. Haz todo lo posible para simplificar un trámite importante.

♎ LIBRA

22 de septiembre - 22 de octubre

Debes descansar entre tus diferentes actividades diarias. Concreta lo máximo posible un acuerdo laboral.

♏ ESCORPIO

23 de octubre - 21 de noviembre

Aprovecha la cena para recuperar la calma. En tu trabajo debes verificar todos los datos importantes para alcanzar los objetivos.

♐ SAGITARIO

22 de noviembre - 20 de diciembre

Toma el aire y procura relajarte. En el aspecto sentimental es importante que recuperes la complicidad con alguien cercano.

♑ CAPRICORNIO

21 de diciembre - 19 de enero

Para conseguir alcanzar tus objetivos te vendrá bien adelantar una gestión. Reserva la tarde para disfrutar con tu pareja.

♒ ACUARIO

20 de enero - 18 de febrero

Intenta desconectar mucho más del teléfono móvil. Antes de tomar decisiones en tu trabajo escucha otra opinión.

♓ PISCIS

19 de febrero - 20 de marzo

Regálate un descanso, tu salud lo agradecerá. Anota todas tus ideas para poder llevarlas a cabo en tu trabajo.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este miércoles.

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