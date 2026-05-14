Horóscopo del día: viernes, 15 de mayo
ORÁCULO DAS BURGAS
¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este jueves, 14 de mayo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
♈ ARIES
21 de marzo - 20 de abril
Jornada intensa en tu trabajo en la que te tocará liderar o tomar decisiones clave.
♉ TAURO
21 abril - 20 mayo
A nivel de salud has alcanzado un buen equilibrio general y te sientes mucho más firme.
♊ GÉMINIS
21 mayo - 21 junio
La comunicación con tu pareja será muy positiva. Buen momento para aclarar todo.
♋ CÁNCER
22 junio - 22 julio
La jornada de hoy tendrá menos tensión y puedes avanzar con mucha más claridad.
♌ LEO
23 julio - 23 agosto
Te llegarán oportunidades laborales. Aprovéchalas destacando tu capacidad de liderazgo.
♍ VIRGO
24 agosto - 23 septiembre
Tu capacidad productiva será muy elevada y te ayudará a cerrar temas importantes.
♎ LIBRA
24 septiembre - 23 octubre
Hoy es muy posible que alcances acuerdos y avances en tu trabajo gracias a tu diplomacia.
♏ ESCORPIO
24 octubre - 22 noviembre
En el amor vivirás emociones profundas, pero debes evitar exagerar tus reacciones.
♐ SAGITARIO
23 noviembre - 21 diciembre
Durante el día de hoy demostrarás mucha claridad para tomar decisiones importantes.
♑ CAPRICORNIO
22 diciembre - 20 enero
Tu relación sentimental se mantiene en una situación estable, pero necesitas abrirte más.
♒ ACUARIO
21 enero - 19 febrero
Surgirán ideas innovadoras que te ayudarán a destacar sobre tus compañeros de trabajo.
♓ PISCIS
20 febrero - 20 marzo
Demostrarás un romanticismo muy equilibrado, y alcanzarás una conexión sincera con tu pareja.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del jueves.
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