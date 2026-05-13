Horóscopo del día: jueves, 14 de mayo

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este jueves, 14 de mayo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Hoy será un día con bastante presión en tu trabajo, te exigirán resultados rápidos.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En el amor tendrás estabilidad y confianza. Es un buen momento para planes a largo plazo.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Los cambios anunciados en tu trabajo empiezan a aclararse y ya ves el camino con más nitidez.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Disfrutarás de un ambiente laboral más relajado que te permitirá avanzar sin tanta presión.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

En el aspecto sentimental el magnetismo está en alza. Día muy favorable para lo afectivo.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Durante el día de hoy notarás una mejoría notable en tu salud, con una menor carga mental.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Los acuerdos en el ámbito laboral serán posibles si sabes negociar con mucha calma.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Conseguirás avances sólidos en tu trabajo siempre que mantengas el control total de la situación.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Tu espontaneidad será muy positiva y te hará disfrutar de un día muy agradable.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Tu relación sentimental se en-cuentra estable, pero necesitas mostrar más emoción.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

A nivel sentimental necesitas más independencia, respeta tu espacio y el de los demás.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Un romanticismo equilibrado te permitirá tener una conexión sincera con tu pareja.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del miércoles.