ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: jueves, 16 de abril
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este jueves, 16 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
En el día de hoy tendrás que tomar decisiones rápidas; confía en tu instinto, pero revisa los detalles.
21 abril - 20 mayo
En el amor disfrutarás de un clima muy tranquilo, buen día para reforzar la confianza.
21 mayo - 21 junio
Surgirán oportunidades laborales si estás muy atento a conversaciones clave.
22 junio - 22 julio
En estos momentos necesitas mucha más cercanía; expresa lo que sientes sin rodeos.
23 julio - 23 agosto
Pondrás en marcha una iniciativa positiva en la que tendrás que liderar, pero sin imponer.
24 agosto - 23 septiembre
En el ámbito laboral la jornada de hoy puede ser muy productiva si consigues priorizar tus tareas.
24 septiembre - 23 octubre
La jornada de hoy es un buen momento para negociar y cerrar acuerdos.
24 octubre - 22 noviembre
En el aspecto sentimental mostrarás una pasión alta, pero debes controlar los celos.
23 noviembre - 21 diciembre
Te surgirán nuevas ideas, pero no todas serán viables; deberás analizar todo muy bien.
22 diciembre - 20 enero
En el trabajo tendrás muy claras todas tus responsabilidades y conseguirás avanzar.
21 enero - 19 febrero
En el amor tienes que afrontar cambios inesperados; mantén la mente muy abierta.
20 febrero - 20 marzo
A través del romanticismo conseguirás buenos momentos para fortalecer el vínculo sentimental.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del miércoles.
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