Horóscopo del día: jueves, 16 de abril

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este jueves, 16 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

En el día de hoy tendrás que tomar decisiones rápidas; confía en tu instinto, pero revisa los detalles.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En el amor disfrutarás de un clima muy tranquilo, buen día para reforzar la confianza.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Surgirán oportunidades laborales si estás muy atento a conversaciones clave.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

En estos momentos necesitas mucha más cercanía; expresa lo que sientes sin rodeos.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Pondrás en marcha una iniciativa positiva en la que tendrás que liderar, pero sin imponer.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

En el ámbito laboral la jornada de hoy puede ser muy productiva si consigues priorizar tus tareas.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

La jornada de hoy es un buen momento para negociar y cerrar acuerdos.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

En el aspecto sentimental mostrarás una pasión alta, pero debes controlar los celos.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Te surgirán nuevas ideas, pero no todas serán viables; deberás analizar todo muy bien.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

En el trabajo tendrás muy claras todas tus responsabilidades y conseguirás avanzar.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

En el amor tienes que afrontar cambios inesperados; mantén la mente muy abierta.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

A través del romanticismo conseguirás buenos momentos para fortalecer el vínculo sentimental.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del miércoles.