Horóscopo del día: viernes, 20 de marzo

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este viernes, 20 de marzo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

En los asuntos amorosos si consigues mantener la calma evitarás malentendidos.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En el amor te encuentras en un buen momento en el que reina la estabilidad emocional.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Intenta mantener una conversación sincera con tu pareja para aclarar todas las dudas.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

El apoyo de alguien cercano será muy importante durante la jornada de hoy.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

El día de hoy puede ser un buen momento para reorganizar planes en tu trabajo.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Vas a tener que afrontar situaciones laborales que te obligarán a adaptarte a cambios o ajustes.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Es posible que en los próximos días tengas inquietud por gastos o decisiones económicas.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Evita tener discusiones impulsivas que pueden llegar a generar problemas en el amor.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

A nivel laboral es posible que las noticias internacionales puedan influir en tus proyectos.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Para evitar situaciones complicadas debes tener prudencia en la toma de decisiones financieras.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Surgirán ideas innovadoras que te servirán de ayuda para adaptarte a los cambios.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

En el aspecto sentimental estás en un buen momento para demostrar afecto.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del jueves.