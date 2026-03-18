ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: jueves, 19 de marzo
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este jueves, 19 de marzo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Ante la posibilidad de que surjan diferencias con tu pareja debes mantener la serenidad.
21 abril - 20 mayo
En tu trabajo tendrás una jornada propicia para revisar tus cuentas y prioridades.
21 mayo - 21 junio
Los cambios en el entorno económico pueden influir en tus planes de futuro.
22 junio - 22 julio
El ambiente laboral se presenta algo incierto, analiza bien todas tus opciones.
23 julio - 23 agosto
Expresar tus sentimientos puede resultar favorable para mejorar tu situación sentimental.
24 agosto - 23 septiembre
Desde el punto de vista laboral va a tener que reorganizar tus prioridades.
24 septiembre - 23 octubre
Hoy debes utilizar el diálogo para llevar más equilibrio a tu situación sentimental.
24 octubre - 22 noviembre
Evita discusiones innecesarias y así conseguirás evitar problemas amorosos.
23 noviembre - 21 diciembre
La jornada de hoy puede ser un muy buen momento para la actividad física.
22 diciembre - 20 enero
En los asuntos financieros debes actuar con la máxima prudencia para no equivocarte.
21 enero - 19 febrero
Tu capacidad creativa te ayudará a encontrar soluciones en tu trabajo.
20 febrero - 20 marzo
Actualmente estás en un momento muy favorable para la cercanía en el ámbito sentimental.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del miércoles.
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