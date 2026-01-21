Horóscopo del día: jueves, 22 de enero

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este jueves, 22 de enero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

En tu trabajo te conviene actuar rápido, pero también utilizando la estrategia.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En el aspecto sentimental te encuentras en un buen momento, pero deberás cuidar tu relación.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Te surgirán ideas muy brillantes, pero deberás darle orden para poder ejecutarlas.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Durante el día de hoy necesitarás cariño, pero sin exigirlo. Pídelo de forma clara.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

A nivel laboral recibirás el reconocimiento por tu esfuerzo, pero deberás mantener la humildad.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

La jornada de hoy será perfecta para organizar, corregir y dejar todo impecable.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Para mejorar tu estado de salud necesitas mucho más silencio y menos presión social.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Tu intuición te ayuda a detectar una oportunidad importante en el ámbito laboral.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Hoy disfrutarás de un buen día para mover contactos, vender, proponer ideas.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Actuando con responsabilidad y manteniendo el tipo, podrás cerrar un tema muy importante.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Tu originalidad es capaz de enamorar, así que aprovecha el día para proponer planes distintos.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Te mostrarás con un alto grado de sensibilidad, elige bien con quién compartes tu intimidad.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del miércoles.