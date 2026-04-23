Horóscopo del día: viernes, 24 de abril

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este jueves, 23 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

En tu trabajo conseguirás avances claros, aprovecha este impulso para seguir progresando.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Si eres capaz de mantener el rit-mo laboral podrás conseguir avances firmes.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

A nivel sentimental estás en un momento en el que el diálogo es necesario para aclarar dudas.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

En el amor debes conseguir más cercanía con tu pareja, buen mo-mento para abrirte.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

En el ámbito laboral serás capaz de destacar a través de una iniciativa positiva.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Debes poner todos tus esfuerzos en conseguir una buena organización y así evitar errores.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

La armonía estará presente en todo momento en tu día a día y las relaciones serán fluidas.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

En tu trabajo se producirán cambios que te obligarán a adaptar tu actitud.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Te surgirán nuevas oportunidades laborales ante las que tendrás que decidir con criterio.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

En los últimos tiempos se ha producido un distanciamiento emocional, intenta acercarte más.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

A nivel de salud últimamente tienes muchos altibajos, debes es-cuchar más a tu cuerpo.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Tu capacidad de intuición está en un nivel muy alto y te hará acertar en las decisiones laborales.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del jueves.