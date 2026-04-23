ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: viernes, 24 de abril
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este jueves, 23 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
En tu trabajo conseguirás avances claros, aprovecha este impulso para seguir progresando.
21 abril - 20 mayo
Si eres capaz de mantener el rit-mo laboral podrás conseguir avances firmes.
21 mayo - 21 junio
A nivel sentimental estás en un momento en el que el diálogo es necesario para aclarar dudas.
22 junio - 22 julio
En el amor debes conseguir más cercanía con tu pareja, buen mo-mento para abrirte.
23 julio - 23 agosto
En el ámbito laboral serás capaz de destacar a través de una iniciativa positiva.
24 agosto - 23 septiembre
Debes poner todos tus esfuerzos en conseguir una buena organización y así evitar errores.
24 septiembre - 23 octubre
La armonía estará presente en todo momento en tu día a día y las relaciones serán fluidas.
24 octubre - 22 noviembre
En tu trabajo se producirán cambios que te obligarán a adaptar tu actitud.
23 noviembre - 21 diciembre
Te surgirán nuevas oportunidades laborales ante las que tendrás que decidir con criterio.
22 diciembre - 20 enero
En los últimos tiempos se ha producido un distanciamiento emocional, intenta acercarte más.
21 enero - 19 febrero
A nivel de salud últimamente tienes muchos altibajos, debes es-cuchar más a tu cuerpo.
20 febrero - 20 marzo
Tu capacidad de intuición está en un nivel muy alto y te hará acertar en las decisiones laborales.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del jueves.
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