ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: Viernes, 30 de enero
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este viernes, 30 de enero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Tendrás el día perfecto para suavizar tensiones, si pides perdón ganarás paz.
21 abril - 20 mayo
Durante el día de hoy se consolidará algo importante en tu ámbito laboral.
21 mayo - 21 junio
Es posible que recibas mensajes y tengas conversaciones que aclaren algunas situaciones.
22 junio - 22 julio
En el amor busca cariño, pero para evitar errores intenta no caer en dramatismos.
23 julio - 23 agosto
Hoy brillarás y atraerás, y si en estos momentos estás en pareja el romance se reactivará.
24 agosto - 23 septiembre
Te conviene ser mucho más flexible en el amor, un detalle cariñoso arregla el día.
24 septiembre - 23 octubre
A nivel laboral es posible que consigas llegar a acuerdos muy favorecedores.
24 octubre - 22 noviembre
Vas a tener un día muy importante para tomar decisiones estratégicas y resoluciones firmes.
23 noviembre - 21 diciembre
En asuntos amorosos te encuentras en un buen momento para la diversión y el coqueteo.
22 diciembre - 20 enero
La jornada de hoy puede ser la ideal para cerrar tareas importantes en tu trabajo.
21 enero - 19 febrero
Tu alto nivel de creatividad te permitirá innovar y proponer cambios en tu ámbito laboral.
20 febrero - 20 marzo
Vas a tener un día romántico, pero sensible, no te confundas con ilusiones.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del miércoles.
