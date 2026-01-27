MINUTO A MINUTO
La borrasca Joseph azota la provincia

Horóscopo del día: Miércoles, 28 de enero

ORÁCULO DAS BURGAS

¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este miércoles, 28 de enero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Día para escuchar antes de reaccionar. Un gesto valdrá mucho más que mil palabras.

TAURO

21 abril - 20 mayo

Jornada marcada por la estabilidad emocional que será buena para compartir confianza.

GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Vas a disfrutar de un día excelente para negociar, escribir y moverte con contactos.

CÁNCER

22 junio - 22 julio

En este momento de tu vida te conviene rodearte de quien te da la máxima calma.

LEO

23 julio - 23 agosto

A nivel de salud te encontrarás con una buena energía, pero debes evitar los excesos.

VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

El día de hoy puede ser perfecta para ordenar, revisar documentos y cerrar tareas pendientes.

LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

En el aspecto sentimental tendrás armonía si expresas lo que sientes con mucho tacto.

ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Un puede ser un día importante para estrategias, investigación y tomar decisiones firmes.

SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Te llegarán buenas oportunidades laborales si te mueves y te haces mucho más visible.

CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Durante el día de hoy tendrás una alta productividad que te permitirá cerrar asuntos importantes.

ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Te surgirán ideas nuevas y frescas que no debes frenar por miedo a la crítica.

PISCIS

20 febrero - 20 marzo

En los asuntos amorosos si te encuentras sensible intenta elegir bien con quien hablar.

