Horóscopo del día: viernes, 6 de febrero

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este viernes, 6 de febrero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Durante la jornada de hoy tendrás mucha exigencia en todo lo relacionado con tu trabajo.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Tendrás un día lleno de estabilidad emocional que le vendrá muy bien a tu relación sentimental.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Es posible que hoy te asignen nuevas tareas que te obligarán a cambiar tu forma de trabajar.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Estás en un momento de elevada sensibilidad; descansa y cuida tu equilibrio emocional.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Hoy serás capaz de demostrar tu gran capacidad de liderazgo y tus compañeros lo agradecerán.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Después de unos días con muchas dudas necesitas un poco de claridad a nivel sentimental.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

La jornada de hoy puede ser muy propicia para alcanzar acuerdos en el aspecto laboral.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

En todo lo relacionado con el amor vivirás un día lleno de emociones intensas.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Poco a poco comprobarás que todas las ideas que has propuesto se van poniendo en marcha.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

La confianza y el compromiso serán aspectos clave para afianzar tu relación sentimental.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Es muy posible que consigas disfrutar de una jornada con un buen ambiente social.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Si no quieres tener problemas en el amor deberás trabajar más la sensibilidad y la empatía.

