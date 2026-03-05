Horóscopo del día: viernes, 6 de marzo

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este viernes, 6 de marzo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

En la jornada de hoy tendrás que tomar decisiones rápidas y con mucha presión en tu trabajo.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En el aspecto sentimental estás en un buen momento para reforzar la confianza con tu pareja.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

En tu trabajo surgirán cambios inesperados a los que deberás adaptarte rápidamente.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

En el amor necesitarás comprensión y mucho apoyo de tu entorno más cercano.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Si eres capaz de tomar la iniciativa es posible que tengas la oportunidad de destacar.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

La organización y la disciplina te permitirán avanzar en todas las tareas asignadas.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

La armonía regresará después de unos días con muchas dudas en el aspecto sentimental.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

En tu trabajo tendrás que afrontar situaciones que exigirán estrategia y mucha paciencia.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Un encuentro totalmente inesperado puede cambiar el ánimo que estaba muy bajo últimamente.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Hoy te asignarán responsabilidades importantes que requieren de la máxima concentración.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Tu creatividad resultará muy útil para resolver problemas pendientes en tu trabajo.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

En el ámbito amoroso tendrás un día propicio para expresar todos tus sentimientos con sinceridad.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del jueves.