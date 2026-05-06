Horóscopo del día: jueves, 7 de mayo

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este jueves, 7 de mayo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Tendrás que tomar algunas decisiones, confía en tu intuición pero revisa todos los detalles.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En el amor hoy será un día tranquilo, ideal para reforzar la confianza en tu relación sentimental.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Se producirán cambios en tu entorno laboral que te obligarán a adaptarte con rapidez.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Evita cargar con responsabilidades en tu trabajo que no te corresponden.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

La atracción y el magnetismo están en aumento, puede ser un buen día para conquistar.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Jornada productiva si te centras en lo importante y evitas distracciones.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

A nivel de salud has conseguido tu equilibrio general, aunque necesitas algo de actividad física.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Demostrarás mucha determinación en tu trabajo y eso te permitirá avanzar donde otros dudan.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Te surgirán ideas interesantes, pero necesitas enfocarte mucho más para concretarlas.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

La jornada de hoy estará llena de estabilidad, aunque puede resultar algo fría en lo emocional.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

En el aspecto sentimental necesitas más libertad, evita compromisos que no sientes.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

El romanticismo estará presente durante el día de hoy, buen día para gestos sinceros.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del miércoles.