El humor, una herramienta clave para el envejecimiento

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores celebró la jornada “Envejecer con humor desde una mirada preventiva”, enmarcada en el ciclo “Cuatro Miradas al envejecimiento actual”, poniendo el foco en el papel del humor y el bienestar emocional como elemento clave para la prevención, la salud y una vida plena y activa en las personas mayores; un ciclo subvencionado por el Imserso.

En esta jornada se ha puesto en valor el papel fundamental de las personas mayores en la sociedad, así como la relevancia de los profesionales farmacéuticos y de los medios de comunicación en la promoción de su bienestar.

La jornada arrancó con la conferencia inaugural “Envejecer con humor desde una mirada preventiva”, ofrecida por el doctor José Antonio Flórez, que compartió los beneficios de mantener el sentido del humor también durante la madurez.

El colegiado explicó que “se ha comprobado que el sentido del humor contribuye a reducir la inflamación, favorece el flujo sanguíneo, elimina el estrés gracias a la producción de endorfinas y adrenalina. Además, neutraliza la sensación de ansiedad, controla el miedo al dolor y la hipervigilancia corporal”.

Sentido del humor

El sentido del humor puede contribuir a la cardioprotección, a ver el lado positivo de las cosas usándolo como mecanismo de defensa de la personalidad y para “aliviar una realidad que se percibe por el anciano como dolorosa o negativa”. En este sentido, Flórez se ha mostrado contundente: “apuesta por la vida, por la búsqueda maravillosa de tu medicamento preferido, que es el ‘humorosín’; sin sentido del humor no se puede vivir. El humor es vida; o te ríes o te mueres”.

Durante el debate “Movimiento hacia la vejez vitales”, moderado por Sabina Camacho, miembro de la junta directiva de Ceoma y portavoz del movimiento “A la vejez vitales”, se abordaron distintos enfoques sobre el envejecimiento activo.

Esta iniciativa promueve el envejecimiento activo y saludable mediante políticas sanitarias de prevención. En un contexto de envejecimiento global y con España como uno de los países más envejecidos de Europa, surge el movimiento “A la vejez, vitales”, que integra a más de 30 organizaciones de personas mayores, sociedades científicas, colegios profesionales, patronales vinculadas a la prevención de la dependencia y medios de comunicación.

Protagonistas

Su objetivo es situar a las personas mayores como protagonistas de sus propias vidas y fomentar su participación activa en la toma de decisiones políticas y estratégicas, especialmente en aquellas relacionadas con la salud y el bienestar biopsicosocial.

Como miembro de la junta directiva de Ceoma, Sabina Camacho reivindicó el movimiento explicando que “va más allá de un lema inspirador”. En este sentido, defendió la necesidad de un cambio profundo de paradigma, pasando de un modelo asistencialista a uno basado en la participación y en los derechos. “Envejecer no es sinónimo de declive sino de transformación”, sentenció.

Por su parte, Lourdes Rivera, presidenta de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), hizo referencia a la prevención vinculada a los cuidados de larga duración.

El papel de los farmacéuticos para un envejecimiento sano

Desde el sector farmacéutico, Rita de la Plaza, tesorera del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España, recordó la labor que hace la profesión en el cuidado de las personas mayores. “Educamos en salud, fomentamos la prevención y la adherencia a los tratamientos y detectamos de forma precoz problemas de salud y situaciones de vulnerabilidad social como la soledad no deseada”.

En este sentido, de la Plaza incidió en que, para avanzar en un envejecimiento más activo, desde el Colegio de Farmacéuticos de España abogan por “desarrollar todo el potencial de la red de farmacias del país por una mayor integración de la actuación de nuestros profesionales en el ámbito sociosanitario”

Finalmente, Ruth González, consejera de dirección del Grupo Senda, subrayó que la transformación del modelo actual también pasa por cambiar el enfoque de los medios de comunicación sobre el envejecimiento. En este sentido, ha destacado la necesidad de “hablar de diversidad en el envejecimiento, integrando la longevidad como parte de una sociedad activa y productiva”.

Para González, uno de los principales retos de los medios es reflejar esta realidad y presentar la longevidad como “el mayor éxito demográfico de nuestros tiempos”.

La jornada “Envejecer con humor desde una mirada preventiva” forma parte del ciclo ”Cuatro Miradas al Envejecimiento Actual”, unas sesiones temáticas sobre el envejecimiento subvencionadas por Imserso con el fin de crear espacios de reflexión y análisis ante los retos sociales actuales.