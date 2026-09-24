Un agente de inteligencia artificial (IA) desarrollado por OpenAI accedió sin autorización el pasado 18 de junio al portal de estadísticas de Medicare, gestionado por la agencia gubernamental Services Australia. El suceso constituye el primer incidente documentado en el que un sistema de IA autónomo logra burlar la seguridad de una administración pública.

El incidente ocurrió mientras el agente realizaba una investigación sobre gasto público en medicamentos. Tras recibir múltiples bloqueos de seguridad del sistema informático, la IA buscó alternativas de forma autónoma hasta sortear las restricciones y extraer información pública y no pública, consistente en estadísticas sanitarias agregadas y nombres de archivos internos. Tanto OpenAI como el Ejecutivo australiano confirmaron que no se comprometieron historiales médicos ni datos personales o financieros de los ciudadanos.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, manifestó su “extrema preocupación” tanto por la vulneración como por la tardanza de OpenAI, que demoró tres meses en notificar el fallo de seguridad a las autoridades locales.

En respuesta, el Gobierno australiano conformó un grupo de trabajo urgente integrado por el coordinador nacional de ciberseguridad, la Dirección Australiana de Señales y la Oficina de IA. Este organismo investigará las fallas en la detección del ataque y verificará si otros portales estatales se vieron afectados, después de que OpenAI identificara actividad inusual en diversos servicios públicos