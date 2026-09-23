Galicia prevé incorporar inteligencia artificial para analizar 1,8 millones de imágenes médicas al año con un uso "seguro"

La sanidad pública gallega avanza en la incorporación de inteligencia artificial (IA) para apoyar el trabajo de los profesionales sanitarios. Entre las actuaciones previstas figura la implantación de nuevos algoritmos que ayudarán a interpretar pruebas diagnósticas, con una capacidad de análisis cercana a los 1,8 millones de imágenes anuales.

Así lo ha explicado el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante la inauguración del II Foro de Inteligencia Artificial para el Sistema de Salud, celebrado en A Coruña. En su intervención, ha destacado el “sólido ecosistema normativo, científico y tecnológico que sitúa Galicia a la vanguardia en el empleo seguro de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito sanitario”.

El responsable autonómico ha defendido los esfuerzos de la Xunta para aprovechar las posibilidades de esta tecnología, “garantizando siempre un empleo seguro, ético y responsable”.

Un plan de 200 millones para transformar la sanidad gallega

Gómez Caamaño ha recordado que Galicia cuenta con el Plan de Transformación y Salud Digital 2023-2026, dotado con 200 millones de euros. Esta iniciativa busca modernizar el sistema sanitario e incorporar nuevos recursos tecnológicos para mejorar la atención a la población.

En el ámbito normativo, el conselleiro se ha referido a la Ley gallega de inteligencia artificial, aprobada en 2025, que establece un marco para el desarrollo y uso de estas herramientas basado en la transparencia, la protección de datos y la supervisión humana.

Además, la Xunta ha iniciado la tramitación de la Ley de transformación digital del sistema público de salud, cuya aprobación está prevista para 2027. La futura norma abordará el empleo de la inteligencia artificial en los procesos clínicos y la protección de los derechos de los pacientes.

Una fábrica europea de inteligencia artificial con 82 millones de inversión

Otra de las iniciativas destacadas por el conselleiro es la futura fábrica europea de inteligencia artificial 1HealthAI, que estará ubicada en el Centro de Supercomputación de Galicia y contará con una inversión de 82 millones de euros.

Según ha señalado Gómez Caamaño, este proyecto permitirá reforzar las capacidades de investigación e innovación en tres ámbitos relacionados: la salud humana, la salud animal y la salud ambiental.

La incorporación de algoritmos para interpretar imágenes médicas forma parte de esta apuesta por la digitalización. Su objetivo es facilitar el trabajo de los profesionales sanitarios en el análisis de las pruebas diagnósticas, manteniendo la supervisión humana en el uso de estas herramientas.