La moda antes del algoritmo: Shahan Assadourian y la batalla por la memoria estética

En el estudio nevado de Montreal, rodeado de montañas de catálogos de pasarela acumulados como tesoros olvidados, Shahan Assadourian se ha convertido en un custodio moderno de la historia visual de la moda. Su proyecto Archivings (popularizado a través del perfil @archivings.stacks en Instagram) es mucho más que una cuenta inspiradora: es una biblioteca viviente que rescata fotografías de moda que, de otra forma, se perderían en el tiempo.

Antes de ser un referente para amantes del estilo y curadores digitales, Assadourian era solo un joven curioso de Ontario fascinado por las revistas antiguas que encontraba en librerías de segunda mano. Fue en una de esas tiendas donde descubrió una revista con reportajes de la Tokyo Fashion Week de 1999, un hallazgo que marcaría el inicio de su obsesión por recopilar y conservar imágenes que rara vez han sido documentadas en la web.

Lo que empezó como un pasatiempo alimentado por Instagram y Tumblr terminó convirtiéndose en un recurso valioso para diseñadores, historiadores y aficionados que buscan piezas imposibles de hallar en Google. Más que curar una colección, Assadourian ha armado una narrativa visual que educa y sorprende, desafiando la idea de que el pasado de la moda solo puede ser preservado por las instituciones establecidas.

Lo fascinante de su labor no es solo el acto de recopilar; sino cómo piensa la imagen como puente entre épocas. Con el avance implacable de la inteligencia artificial en la creación de imágenes, Assadourian subraya la importancia de mantener viva la trazabilidad humana de cada fotografía: saber quién estuvo detrás de la lente, qué historia contiene cada imagen, y qué significado tenía originalmente. Para él, las creaciones digitales nunca reemplazarán la riqueza de una foto física que narra un momento preciso en la historia del vestir.

Esa misma preocupación lo ha llevado a explorar proyectos que trascienden las pantallas. Algunas de sus propuestas más recientes llevan las imágenes digitalizadas al espacio físico mediante recortes a tamaño real de piezas icónicas de pasarelas como las de Junya Watanabe (Fall 2000) o Miguel Adrover (Spring 2004), devolviendo escala, presencia y tactilidad a prendas que ahora viven dispersas.

Archivings, por tanto, no es simplemente una cápsula del pasado: es una invitación a repensar cómo consumimos, valoramos y recordamos la moda. Su evolución de archivo virtual a experiencia tangible es un gesto de romanticismo moderno, una declaración de que la moda no es solo una industria efímera, sino un diálogo continuo entre épocas, texturas y recuerdos.