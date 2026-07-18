Identifican una clase de meteorito "extraño" que causó la extinción de los dinosaurios

Cráter de Chicxulub, en la península de Yucatán (México), causado por el meteorito que provocó la extinción de los dinosaurios

Un raro meteorito condrítico de tipo CO fue probablemente el impactador que golpeó la Tierra hace 66 millones de años, aniquilando al 75 % de las especies terrestres, incluidos los dinosaurios no aviares. Ahora, un grupo de investigadores de la Universidad de Columbia Británica (Canadá), en colaboración con expertos de Francia, Bélgica y Austria, ha logrado identificar la composición del objeto que desencadenó aquella catástrofe global.

El estudio, publicado en la revista científica Science Advances, concluye que el impactador era un raro meteorito condrítico de tipo CO o de clase Ornans, un material extremadamente poco frecuente en la Tierra. Según explica el doctor Philippe Claeys, uno de los autores de la investigación, estos meteoritos "no se parecen en nada a los meteoritos típicos que se encuentran en las colecciones de los museos".

Las condritas carbonáceas representan apenas el 5 % de los meteoritos analizados hasta la fecha en nuestro planeta y, dentro de ese reducido grupo, las de la clase Ornans (CO) constituyen una fracción aún más pequeña. Los científicos las consideran algunos de los materiales más primitivos e inalterados del sistema solar, lo que convierte su estudio en una valiosa fuente de información sobre los primeros momentos de formación del sistema solar.

Una de las principales conclusiones del trabajo es que este tipo de meteoritos contiene cantidades mucho menores de elementos volátiles, como carbono, zinc, agua y, especialmente, azufre, en comparación con otros meteoritos carbonáceos.

"Un meteorito de CO contiene muchos menos elementos volátiles, como carbono, zinc, agua y, sobre todo, azufre, que otros tipos de meteoritos que hemos descubierto hasta ahora en la Tierra. Esto no altera nuestra teoría sobre la causa de la extinción, pero reduce la probabilidad de que el azufre contenido en el impactor fuera la causa principal. Los finos fragmentos lanzados a la atmósfera habrían sido el factor determinante", señala Claeys.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores realizaron durante años mediciones de alta precisión de isótopos de níquel en muestras procedentes de la fina capa de arcilla que se depositó en todo el planeta tras el impacto ocurrido en el límite entre el Cretácico y el Paleógeno. El análisis isotópico permitió reconstruir con mayor exactitud la composición química del meteorito responsable de una de las mayores extinciones masivas de la historia.

A pesar del avance, los científicos reconocen que todavía existen incógnitas sobre el origen del impactador. Entre las hipótesis que manejan figuran regiones ricas en restos del sistema solar exterior o incluso la parte más alejada del cinturón de asteroides, situada en las proximidades de la órbita de Júpiter.

Lo que sí conocen con bastante precisión son sus dimensiones y la violencia del impacto. El meteorito tenía entre 10 y 15 kilómetros de diámetro y chocó contra la Tierra a una velocidad aproximada de 64.000 kilómetros por hora, liberando una energía equivalente a millones de bombas nucleares. El choque dio lugar al cráter de Chicxulub, una estructura de unos 180 kilómetros de diámetro enterrada bajo la península de Yucatán (México), cuyo descubrimiento se produjo en 1978 durante unas prospecciones petrolíferas de Pemex.

Los autores consideran que este hallazgo ayuda a comprender mejor no solo el origen del meteorito que acabó con los dinosaurios, sino también los procesos que marcaron la evolución de la vida en la Tierra tras uno de los episodios más decisivos de su historia.