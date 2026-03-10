Vídeo | Un meteorito ilumina el cielo de varios países en Europa y cae en Alemania dañando una casa

La Agencia Espacial Europea (ESA) investiga un brillante meterorito que fue visto el domingo por la tarde desde Portugal, Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo y Países Bajos, desplazándose del suroeste al noroeste. Tras fragmentarse, algunos de sus restos impactaron en una vivienda en Coblenza, Alemania, causando daños materiales pero sin heridos.

El Programa de Seguridad Espacial de la ESA, a través de su equipo de Defensa Planetaria, estima que el objeto medía solo unos pocos metros de diámetro. Según la agencia, es probable que este tipo de objetos pase desapercibido para los telescopios más potentes, ya que solo once han sido detectados antes de entrar en la atmósfera. La ESA señala que los objetos pequeños que se aproximan desde regiones brillantes del cielo, incluso al atardecer, suelen no ser detectados.

La Oficina Regional de Protección Civil y Prevención de Incendios (LfBK) de Renania-Palatinado informó que el bólido se fragmentó con una fuerte explosión alrededor de las 19:15 horas locales (18:15 GMT), causando daños aislados pero sin víctimas. La LfBK aclaró que el evento “no guarda relación con ninguna actividad militar”.

El fenómeno, observado hacia las 18:55 horas (17:55 GMT), dejó un rastro visible durante unos seis segundos antes de romperse en pedazos. Algunos fragmentos atravesaron el tejado de una vivienda en Coblenza, donde los bomberos comprobaron que habían dejado un agujero del tamaño de una pelota de fútbol, sin causar heridos.