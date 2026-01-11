El impacto de las caídas de los servicios digitales creció a lo largo de 2025

Cloudfare es uno de los servicios online que más problemas ha sufrido este año en España.

Durante 2025, los servicios digitales han vuelto a demostrar su vulnerabilidad pese a ser esenciales en la vida cotidiana. Según un informe de las plataformas Ookla y Downdetector, Amazon Web Services (AWS), PlayStation Network y Cloudflare fueron los servicios que más interrupciones globales registraron en 2025.

El caso más significativo fue el de AWS, que protagonizó la mayor caída del año a nivel mundial. Esta interrupción, ocurrida el 20 de octubre, se prolongó durante más de 15 horas y generó más de 17 millones de reportes, sumando tanto a Amazon como a los numerosos servicios que dependen de su infraestructura. El origen del problema estuvo en un fallo del sistema automatizado de gestión de DNS de DynamoDB en Estados Unidos. Como consecuencia, plataformas ampliamente utilizadas como Snapchat y Netflix también sufrieron interrupciones.

En segundo lugar, se situó PlayStation Network, cuya caída del 7 de febrero provocó más de 3,9 millones de reportes a nivel global. Durante el incidente, millones de jugadores no pudieron acceder a títulos populares como “Call of Duty” o “Fortnite”. En el ámbito europeo, PlayStation Network encabezó además la lista de interrupciones más destacadas, con 1,7 millones de informes, seguida de servicios como Snapchat, Vodafone y WhatsApp.

El análisis de Ookla subraya un problema estructural del ecosistema digital actual: la fuerte dependencia de infraestructuras centralizadas. Muchas plataformas, aunque aparentemente independientes, se apoyan en los mismos proveedores de nube y sistemas básicos. Esto implica que un único punto de fallo puede desencadenar interrupciones simultáneas en múltiples servicios, amplificando el impacto sobre usuarios y empresas.