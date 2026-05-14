Ingresan de urgencia a la reina Margarita de Dinamarca tras sufrir un infarto

Este jueves, la reina Margarita de Dinamarca, de 86 años, ha sido trasladada de urgencia al Hospital del Reino de Copenhague tras padecer un infarto. La Casa Real danesa ha emitido un comunicado oficial confirmando que la madre del rey Federico se encuentra actualmente bajo estricta observación médica.

Según ha detallado la institución, la monarca permanecerá hospitalizada durante todo el fin de semana para someterse a diversas pruebas. A pesar de la gravedad de la situación, el texto oficial transmite un mensaje tranquilizador, asegurando que Margarita se encuentra "cansada, pero de buen ánimo". Por su parte, el Palacio de Amalienborg ha adelantado que emitirán un nuevo parte médico en cuanto se produzcan novedades relevantes sobre su evolución.

Cabe recordar que Margarita abdicó en enero de 2024, una decisión que sorprendió al anunciarla durante su tradicional discurso de Fin de Año. Aunque siempre había defendido que su compromiso con la Corona era vitalicio, los problemas físicos —especialmente una delicada cirugía de espalda—, su avanzada edad y el deseo de ceder el testigo a la siguiente generación motivaron su decisión.

A pesar de haber dado un paso a un lado, conserva el título de reina y mantiene una presencia activa en la agenda institucional. Una de sus apariciones públicas más recientes tuvo lugar el pasado 30 de abril durante las celebraciones del 80 cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia, un evento en el que coincidió y mostró su excelente sintonía con la reina Sofía.