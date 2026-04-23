ÚLTIMA HORA
Martiño Ramos, extraditado

El choque frontal de dos trenes deja múltiples heridos en Dinamarca

Sucesos

El siniestro tuvo lugar en las proximidades de la ciudad danesa de Hillerod, situada al norte de Copenhague, sobre las 6.30 horas.

Accidente de tren en Dinamarca
Accidente de tren en Dinamarca | X

La colisión frontal entre dos trenes en Dinamarca deja, por el momento, más de 15 personas heridas, entre ellas varias en estado crítico.

El siniestro ha tenido lugar en un paso a nivel al norte de Isterødvejen, entre las ciudades de Hillerød y Kagerup, a unos 50 kilómetros al norte de Copenhague.

En concreto, los bomberos del área metropolitana han apuntado que el choque de los trenes tuvo lugar sobre las 6.30 horas.

Asimismo, han indicado que algunos de los heridos han tenido que ser evacuados en helicóptero.

Por su parte, la policía está llevando a cabo "investigaciones técnicas" en el lugar del accidente para esclarecer las causas.

Noticias relacionadas
Aumentan a 45 los fallecidos tras el descarrilamiento del tren en Adamuz

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats