El choque frontal de dos trenes deja múltiples heridos en Dinamarca

La colisión frontal entre dos trenes en Dinamarca deja, por el momento, más de 15 personas heridas, entre ellas varias en estado crítico.

El siniestro ha tenido lugar en un paso a nivel al norte de Isterødvejen, entre las ciudades de Hillerød y Kagerup, a unos 50 kilómetros al norte de Copenhague.

En concreto, los bomberos del área metropolitana han apuntado que el choque de los trenes tuvo lugar sobre las 6.30 horas.

Asimismo, han indicado que algunos de los heridos han tenido que ser evacuados en helicóptero.

Por su parte, la policía está llevando a cabo "investigaciones técnicas" en el lugar del accidente para esclarecer las causas.