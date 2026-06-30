A juicio el futbolista del Real Madrid Ferland Mendy por morder uno de sus perros a un menor y a otro animal

Un juez de Alcobendas (Madrid) ha acordado la apertura de juicio oral contra el futbolista del Real Madrid Ferland Mendy tras un incidente en el que uno de sus perros atacó a un menor de 17 años y a otros canes. El magistrado le atribuye un presunto delito de lesiones y fija una fianza de 7.410 euros, además de designar al Juzgado de lo Penal de Madrid para el enjuiciamiento de los hechos.

La Fiscalía solicita para el jugador una multa de 1.200 euros y una indemnización de 5.700 euros por los daños físicos y veterinarios. Por su parte, la acusación particular eleva su petición a seis meses de prisión y una multa de 22.500 euros, además de indemnizaciones por daños físicos y morales.

Cómo ocurrió el ataque

Los hechos se remontan a enero de 2023, cuando uno de los perros del futbolista, de raza kangal turco, se escapó de su finca y atacó a otros animales y a un joven que acudió en auxilio de una propietaria.

El animal mordió a un perro, que tuvo que ser sacrificado posteriormente, y posteriormente hirió al menor en una pierna mientras intentaba intervenir. El menor sufrió varias heridas que requirieron atención médica y puntos de sutura, mientras que otro de los perros atacados necesitó cirugía veterinaria. Según la Fiscalía, los animales implicados no contaban con microchip, seguro de responsabilidad civil ni vacunación antirrábica en regla.

El futbolista deberá declarar en el juicio asistido por intérprete, junto a los testigos del caso y agentes de la Policía Local de Alcobendas que intervinieron en la situación.