Julio Iglesias pide archivar la investigación por agresiones sexuales por no ser competencia de la justicia española

El abogado de Julio Iglesias ha solicitado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional el archivo de la investigación abierta por presuntas agresiones sexuales denunciadas por dos antiguas empleadas, alegando la falta de jurisdicción de los tribunales españoles, ya que los hechos habrían ocurrido en el Caribe.

La defensa sostiene que ni el cantante ni las denunciantes residen en España, que estas no son españolas ni menores de edad, y que las denuncias deberían haberse presentado en el lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos. Además, pide frenar la “campaña mediática” que, según afirma, causa un grave daño reputacional.

Aunque la Fiscalía ha rechazado por ahora que Iglesias se persone en las diligencias al considerarlas preprocesales, su abogado solicita intervenir si se toma declaración a las denunciantes para defender el honor del artista.

Las acusaciones proceden de una investigación periodística en la que dos extrabajadoras relatan tocamientos, presiones y agresiones sexuales ocurridas entre 2021 y años anteriores en residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas, hechos que Iglesias ha negado de forma tajante.