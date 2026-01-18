Julio Iglesias y su reciente polémica sacuden Piñor
VILARIÑO
El cantante ha sido acusado de presuntas agresiones sexuales, lo que ha dividido la opinión de los vecinos de Vilariño, aldea donde el artista posee una vivienda
Vuelve a estar en el foco de la polémica una de las figuras españolas más mediáticas del panorama internacional. El cantante Julio Iglesias ha sido acusado de presuntas agresiones sexuales por dos exempleadas, según revela una investigación llevada a cabo por elDiario.es y Univisión.
Estas denuncias han provocado una fuerte repercusión en la opinión pública: están quienes defienden su inocencia, mientras otros no la dan por sentada. Un recorrido por Vilariño y una pequeña encuestra entre los vecinos nos ayudan a conocer qué piensan sobre la situación actual que está viviendo el artista.
Su última adquisión inmobiliaria está situada en una finca enclavada en un entorno montañoso en la aldea de Vilariño, cuyo paisaje evoca la tierra de sus raíces paternas. Y aunque algún vecino comenta que allí “non se lle viu nin por ceo nin por terra” -o, al menos, eso aseguran no saberlo-, lo que la mayoría dice con seguridad es que prefiere guardar silencio respecto al escándalo del cantante.
Una mujer del lugar señala que los locales no suelen hablar sobre esta noticia: “En inverno case non nos vemos e, cando coincidimos, non a comentamos. Ao final, cada quen sabe o que fai coa súa vida…”. Otro oriundo, José, dice haber notado mayor concurrencia en las calles desde que el cantante compró la finca, y sobre las acusaciones se limitó a comentar: “Poden ser verdade ou mentira, pero nós estamos encantados de que viñese el e non un mafioso”.
El punto de vista del conocido en la aldea como “O neto do Pescas” tiene una postura algo más definida. Afirma ser “dos vellos de antes”, fan de Iglesias, y confía en que no haya sido capaz de hacer algo así. Además, cree que el cantante debería presentarse a las fiestas de la zona el próximo verano y dar un concierto. Hay quien, por el contrario, expone su mirada con un poco más de cautela: “Coñecéndoo todo pode pasar, pero hai que darlle marxe á investigación”, y otro vecino también quiso añadir su opinión: “A quen xa está maior hai que deixalo tranquilo”.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
INVERSIÓN Y PUESTA EN VALOR
La fábrica de papel será salón de eventos, en Piñor
LIMPIEZA A TIEMPO
Piñor busca a los dueños de parcelas cubiertas de maleza
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Se salta un stop en A Canda y causa un accidente con heridos
Lo último
FESTIVO EN VERÍN
Ni tan siquiera el Cigarrón se quiso perder un gran San Antón
Estación de Montaña de Manzaneda
Días para mostrarse al mundo
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo, 18 de enero?