Julio Iglesias vuelve a pedir a Fiscalía la copia de la denuncia

Julio Iglesias solicitó de nuevo a la Fiscalía de la Audiencia Nacional el acceso al escrito de acusación y al contenido íntegro de las diligencias de investigación abiertas por las denuncias de presuntas agresiones sexuales presentadas por dos de sus exempleadas. Su defensa justifica la petición en la necesidad de conocer los hechos denunciados para “determinar si se ha podido cometer un posible delito de denuncia falsa”.

La solicitud llegó después de que la Fiscalía archivara las diligencias por “falta de jurisdicción” de los tribunales españoles, al tratarse de hechos que, según la investigación, ocurrieron fuera de España, en el Caribe. El abogado del cantante reclamó copia de la denuncia y de todas las actuaciones practicadas y sostiene que “no existe ninguna ley que limite el derecho del denunciado a conocer las actuaciones desarrolladas en virtud de una denuncia dirigida contra él”.

La representación legal de Iglesias cuestiona además que la Fiscalía otorgue a las denunciantes la condición de testigos protegidos. Considera que esa protección resulta incompatible con la difusión pública del caso, que, según afirma, “ha lesionado irreversiblemente su derecho al honor”. Añade que dicha condición no puede servir para negar al denunciado el acceso a las diligencias ni para obligarlo a conocer el contenido de la denuncia solo a través de los medios de comunicación, “sin posibilidad de defensa de sus derechos fundamentales”.

La investigación recoge testimonios de 15 exempleadas que trabajaron entre 1990 y 2023 en propiedades del cantante español

La Fiscalía basa el archivo en la falta de competencia de la Audiencia Nacional, al no existir vínculos relevantes con España. Señala que las víctimas son extranjeras, no residen en España, los denunciados tampoco viven en el país y los hechos se atribuyen a Estados plenamente competentes para investigarlos. Recuerda también que el delito de trata de seres humanos admite persecución extraterritorial solo cuando existe conexión material con España.

Las denuncias proceden de dos antiguas trabajadoras, una empleada de hogar y una fisioterapeuta, que relatan tocamientos, insultos, humillaciones y un clima de control y acoso continuo. Una de ellas asegura presiones para mantener relaciones sexuales, con penetraciones y agresiones físicas y verbales ocurridas en 2021, cuando tenía 22 años. “Me usaba casi todas las noches” y “me sentía como un objeto, como una esclava”, afirma.

La investigación periodística, desarrollada durante tres años, recoge testimonios de 15 exempleadas que trabajaron entre 1990 y 2023 en propiedades de República Dominicana, Bahamas y España. Según la publicación, los relatos resultan consistentes y estables y se apoyan en “abundantes pruebas documentales”.