ÁS 22:15 NA TVG
“Latitude Galega” achégase aos terremotos de Venezuela
ÁS 22:15 NA TVG
Televisión de Galicia estrea este xoves 23, ás 22:15 horas, unha edición especial de “Latitude Galega” dedicada a Venezuela, un país historicamente ligado á emigración galega e que acaba de sufrir unha das maiores catástrofes naturais da súa historia recente.
O programa recolle o testemuño en primeira persoa de cinco galegos que viviron os terremotos no corazón da catástrofe. A través das súas historias, os espectadores coñecerán como sentiron os primeiros tremores, onde se atopaban cando todo comezou a derrubarse e como afrontaron as horas de medo, desconcerto e incerteza posteriores.
As súas voces permiten reconstruír o impacto humano e material dos terremotos, pero tamén descubrir como intenta recuperar a normalidade unha poboación que xa atravesaba unha profunda crise económica, social e política.
O especial viaxa polas rúas de Venezuela para amosar os danos provocados polo desastre, a reacción da cidadanía e as dificultades dunha vida cotiá marcada pola inflación, a inseguridade, a escaseza e a incerteza. Un retrato directo dun país de enormes recursos naturais e profundas feridas, no que millóns de persoas continúan loitando por construír un futuro.
Nesta ocasión, “Latitude Galega” abandona o ton habitual dun programa de viaxes para ofrecer un relato documental máis intenso, urxente e pegado á actualidade. As imaxes da devastación, os testemuños dos protagonistas e as pezas de contexto mestúranse nunha narración emocional que permite comprender como era Venezuela antes dos terremotos e que país queda despois deles.
Pero o programa tamén é unha historia de resistencia, solidariedade e pertenza. A pesar da distancia e das dificultades, os protagonistas seguen mantendo vivo o seu vínculo con Galicia e converténdose nos ollos a través dos que coñeceremos unha realidade poucas veces mostrada desde tan preto.
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“Latitude Galega” achégase aos terremotos de Venezuela
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