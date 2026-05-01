La libertad de prensa está en el grado más bajo en 25 años

Reporteros Sin Fronteras alerta de que la libertad de prensa vive su peor momento en 25 años, con más de la mitad de los países en situación “difícil” o “muy grave” y una puntuación media global en mínimos históricos desde 2001. En este contexto, España pierde seis puestos, hasta el 29 del ranquin, muy alejada de los primeros lugares, con Taiwán o Namibia por delante. Los países bálticos ocupan las primeras posiciones y Portugal es décimo. La ONG denuncia el avance de leyes cada vez más restrictivas y una creciente criminalización del periodismo, lo que erosiona el derecho a la información incluso en sistemas democráticos y limita el trabajo de los medios independientes.

En América, el informe refleja un claro deterioro, con Estados Unidos cayendo al puesto 64 y marcado por el “uso sistemático” de las instituciones como “arma arrojadiza”, además de recortes a medios públicos e “injerencias políticas” en el sector. También empeora la situación en países como Argentina, inmersa en una “espiral de violencia y represión”, junto a descensos significativos en Ecuador, El Salvador o México, mientras que Nicaragua, Cuba y Venezuela se sitúan entre los peores del ranking por la “represión estatal y los ataques directos” al periodismo.

En Asia-Pacífico, la tendencia es igualmente preocupante, con la mayoría de países en niveles “difíciles” o “muy graves”. China, Irán y Rusia ocupan posiciones de cola: Pekín ha reforzado su “arsenal represivo” y se mantiene como la “mayor cárcel de periodistas del mundo”, mientras que en Irán y Rusia se emplean leyes de seguridad o antiterroristas para perseguir a informadores y silenciar voces críticas. RSF advierte además de que este modelo represivo se está extendiendo por la región mediante leyes de ciberseguridad que actúan como mecanismos de censura digital.

Retrocesos asiáticos

Incluso en democracias asiáticas, el informe recoge retrocesos como el de Japón, donde la ley de secretos de Estado supone una “amenaza difusa” para el periodismo, o Corea del Sur, donde las medidas contra las “noticias falsas” generan preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa. En el caso de Corea del Norte, RSF la describe como “el ejemplo más extremo”, donde la libertad informativa es “papel mojado” y la prensa independiente está prohibida.

Además, China acumula 121 periodistas encarcelados, reforzando su papel como principal represor del sector. Rusia figura como el segundo país con más periodistas presos y el primero en el caso de informadores extranjeros. En Irán, la represión incluye amenazas y detenciones sistemáticas.

Asimismo, el informe subraya que en países como Vietnam y Birmania se están adoptando marcos legales inspirados en el modelo chino, especialmente mediante leyes de ciberseguridad que facilitan la censura y el control de la información en internet. RSF advierte de que estas normativas se han convertido en herramientas clave para limitar la libertad de expresión en el entorno digital. Finalmente, RSF concluye que la combinación de represión directa, violencia y control legislativo está debilitando la libertad de prensa.

LA GUERRA PROVOCA RETROCESOS NOTABLES EN EL GOLFO PÉRSICO

Entre los países del golfo Pérsico, los retrocesos son “notables” en el caso de Bahréin, que pierde 13 puestos hasta situarse en el 170, mientras que Arabia Saudí cae 14 posiciones hasta el 176, en el fondo de la clasificación mundial. RSF atribuye esta situación a la “férrea represión del periodismo”, marcada por encarcelamientos e incluso ejecuciones, lo que sitúa a ambos países entre los entornos más hostiles para los informadores.

Qatar, en el puesto 75, se consolida como el líder regional en libertad de prensa, un avance que la organización vincula a las reformas impulsadas con motivo del Mundial de fútbol. También mejora la situación en Líbano, que asciende hasta el puesto 115 (17 posiciones más que en 2025) “a pesar de la guerra librada por Israel y de las presiones persistentes ejercidas sobre los periodistas”, lo que refleja una evolución positiva en un contexto especialmente complejo y marcado por la inestabilidad.

En Palestina, que sube siete posiciones hasta el puesto 156, la situación mejora en el marco del alto el fuego, aunque sigue siendo frágil y condicionada por el contexto del conflicto. Por su parte, Israel se sitúa en el puesto 116 del ranking. Otros países como Jordania o Emiratos Árabes Unidos registran mejoras más discretas, si bien RSF advierte de que la situación continúa siendo “muy difícil” para el ejercicio del periodismo en la región. En conjunto, la organización subraya que, pese a algunas mejoras puntuales, el panorama general sigue marcado por fuertes restricciones, presiones políticas y limitaciones estructurales al trabajo de los medios.