🔴 Directo | Ribadavia acoge la 63ª Feira do Viño do Ribeiro

Ribadavia acoge la 63ª Feira do Viño do Ribeiro, una cita que convierte la villa en el epicentro del vino, la gastronomía y la cultura gallega. La inauguración oficial tiene lugar este viernes a las 12:00 horas en el recinto de la Alameda, con el pregón a cargo de Xosé Carlos Sierra, referente en la divulgación del patrimonio vitivinícola gallego.

El evento reúne a 29 bodegas y colleiteiros de la D.O. Ribeiro, que presentan la diversidad y calidad de los vinos de la comarca. La organización destaca la gran afluencia prevista y recomienda reservar plaza para las actividades.

La programación incluye catas, talleres de cocina y música en directo, con la participación de figuras como la sumiller Marta Cortizas y la chef Iria Espinosa, del restaurante Árbore da Veira, con estrella Michelin. Como novedad, la Praza Maior acoge una feria de artesanía con 16 expositores de diseño, textil y cerámica, además de medidas de accesibilidad como la interpretación en lengua de signos en varias actividades