🔴 Directo | Ribadavia acoge la 63ª Feira do Viño do Ribeiro

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Pazo Tizón luce premios en la LXIII Feira do Viño do Ribeiro
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Ribadavia acoge la 63ª Feira do Viño do Ribeiro, una cita que convierte la villa en el epicentro del vino, la gastronomía y la cultura gallega. La inauguración oficial tiene lugar este viernes a las 12:00 horas en el recinto de la Alameda, con el pregón a cargo de Xosé Carlos Sierra, referente en la divulgación del patrimonio vitivinícola gallego.
El evento reúne a 29 bodegas y colleiteiros de la D.O. Ribeiro, que presentan la diversidad y calidad de los vinos de la comarca. La organización destaca la gran afluencia prevista y recomienda reservar plaza para las actividades.
La programación incluye catas, talleres de cocina y música en directo, con la participación de figuras como la sumiller Marta Cortizas y la chef Iria Espinosa, del restaurante Árbore da Veira, con estrella Michelin. Como novedad, la Praza Maior acoge una feria de artesanía con 16 expositores de diseño, textil y cerámica, además de medidas de accesibilidad como la interpretación en lengua de signos en varias actividades
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