Hurtó del restaurante de Verín en el que trabajaba la recaudación de la Lotería

Su trabajo en un restaurante de Verín le permitía a Jessica F.P. tener acceso a la caja registradora y también al lugar donde se custodiaba la recaudación de la venta de la Lotería de Navidad de 2022. Aprovechándose de esta circunstancia, entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de dicho año cogió 1.000 euros procedentes de la venta de participaciones que estaban guardados en un cajón.

Así lo admitió ayer la acusada ante la jueza del Penal 2, siendo condenada por este hurto a la pena de seis meses de prisión tras aplicar la fiscal la atenuante de drogadicción. Esta pena quedará suspendida siempre y cuando no vuelva a delinquir en los próximos dos años. Además, la acusada deberá abonar a la propietaria del restaurante los 1.000 euros de los que se apoderó, cuyo pago hará fraccionado en cuotas de 50 euros mensuales.