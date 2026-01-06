Lotería del Niño 2026: 32615 es el tercer premio del Sorteo de El Niño

El Sorteo de El Niño 2026 continúa repartiendo ilusión y fortuna, y ahora conocemos el número del tercer premio de la Lotería del Niño 2026. Si quieres comprobar si tu décimo ha sido agraciado, aquí te mostramos todo lo relevante: el número ganador, la dotación económica por décimo y las localidades donde se ha vendido este premio.

No olvides revisar tu boleto: incluso el tercer premio puede convertir tu mañana de Reyes en un día inolvidable.

El tercer premio de la Lotería del Niño 2026: 32615

El número 32615 ha sido el afortunado con el tercer premio del Sorteo de El Niño 2026, dotado con 250.000 euros por serie, lo que equivale a 25.000 euros por décimo antes de impuestos.

El Sorteo Extraordinario de El Niño sigue repartiendo alegría y millones de euros por todo el país tras la entrega del primer y segundo premio.

¿Dónde ha caído el tercer premio del Sorteo de El Niño 2026?

El tercer premio de la Lotería del Niño 2026, número 32615, se ha vendido en diversas administraciones a lo largo de España. A continuación, se indican las ciudades y puntos de venta más destacados.

Listado de ciudades y administraciones agraciadas

Burgos / Burgos VITORIA, 184, administración nº 11

Granada / Granada C.C. ALCAMPO-AVDA. JUAN PABLO II, S/N L-10, administración nº 28

Premio y fiscalidad del tercer premio

El tercer premio del Sorteo de El Niño 2026 reparte:

25.000 euros por décimo

1.250 euros por euro jugado

Impuestos

Como en los demás sorteos de Lotería Nacional, Hacienda aplica un 20% sobre la parte que supere los 40.000 euros exentos.

Ejemplo por décimo:

Premio bruto: 25.000 €

Parte exenta: 25.000 € (no excede los 40.000 €)

Impuesto: 0 €

Premio neto final: 25.000 €

Comprobar el tercer premio del Sorteo de El Niño 2026

Usa el comprobador oficial del Sorteo de El Niño para introducir tu número y verificar al instante si tu décimo ha sido premiado, incluyendo reintegros y pedrea.