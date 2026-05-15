Madrid ensaya la visita del papa en un nuevo San Isidro

Madrid celebra este viernes el día de San Isidro con una jornada que mezcla tradición, música y actos institucionales, además de servir como ensayo para la futura visita del papa León XIV en junio. El día arrancó con el izado de la bandera en Colón y la entrega de Medallas en el Palacio de Cibeles, presidida por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Entre los galardonados destacaron el científico Mariano Barbacid, la saga Guillén Cuervo y el empresario Valentín Díez Morodo. La vicealcaldesa, Inma Sanz, defendió la relación con México al afirmar que “no hay ningún problema con México, en todo caso hay un problema con un Gobierno que se dedicó sistemáticamente a acosar y a tratar de boicotear el viaje de una presidenta de una Comunidad Autónoma”.

Además, recibieron las Medallas de Madrid el capitán del Atlético de Madrid, Jorge Resurrección “Koke”, el jugador de baloncesto Sergio Llull, el abogado Antonio Garrigues Walker, la asociación Apramp, Capas Seseña, la taberna Los Caracoles y la Escuela de Tauromaquia José Cubero “Yiyo”.

La pradera de San Isidro reunió a representantes políticos y acogió la misa oficiada por el arzobispo José Cobo. La lluvia marcó también la celebración, con los madrileños recurriendo al refrán “San Isidro Labrador, quita el agua y pon el sol”. Las fiestas se prolongarán hasta mañana.

La programación musical tendrá como protagonistas a Las Ketchup, Los Chunguitos y Nuria Fergó, además de la final de los Premios Rock Villa de Madrid y conciertos gratuitos en la Plaza Mayor, Las Vistillas, Matadero y la Pradera. Las Ketchup interpretarán temas como “Aserejé”, mientras Nuria Fergó homenajeará a Sara Montiel con canciones como “Fumando espero” o “La bien pagá”.

Componente político

También habrá sesiones de dj dentro de La Hora del Vermú y la final de la 46ª edición de los Premios Rock Villa de Madrid, donde competirán Dear Joanne, Jike, Dura Calá, Carmen Lillo y Catuxa Salom. El Ayuntamiento mantiene 11.000 euros en premios y otros reconocimientos impulsados por Radio 3 y la AIE. La banda Camellos actuará como invitada especial coincidiendo con su décimo aniversario.

La jornada tiene además un marcado componente político al coincidir con el final de campaña en Andalucía y con la presencia prevista de varios dirigentes nacionales y autonómicos en la pradera madrileña. Entre ellos estarán la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro Óscar López. También estará presente la crisis interna de Vox tras la expulsión de tres concejales del grupo municipal.

Los escenarios repartidos por la capital concentrarán miles de asistentes durante todo el día en una de las festividades más populares de Madrid, donde los chulapos y chulapas volverán a llenar las calles y parques de la ciudad entre conciertos, verbenas y actividades tradicionales. El ambiente festivo combinará gastronomía típica, rosquillas y claveles con actuaciones musicales y actos religiosos en distintos puntos emblemáticos de la capital.

Argüello ve la visita de León XIV como motivo de responsabilidad

El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, aseguró que la visita del papa León XIV a España será “un motivo de alegría, pero también de responsabilidad”, apelando a “acoger y estar a la altura” del pontífice y a vivir “la comunión en la Iglesia desde las diferencias”. Argüello destacó que el viaje del papa, previsto del 6 al 12 de junio con paradas en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, servirá para “confirmar en la fe, la esperanza, la caridad y en la comunión misionera”. Además, defendió que para la sociedad española supone “una llamada a la confianza y al diálogo”.

El arzobispo recordó que el lema de la visita será “Alzad la mirada” y destacó que el himno oficial ha unido a personas de Canarias, Cataluña y Madrid como símbolo de unidad dentro de la Iglesia. También avanzó que la futura encíclica del papa, “Magnífica Humanitatis”, abordará cuestiones como la Inteligencia Artificial y la defensa de “la importancia de la humanidad, de la persona”. Por último, subrayó el valor simbólico del viaje al señalar que la “puerta de entrada” del papa será un centro de Cáritas para personas sin hogar y que concluirá con una eucaristía en Canarias.

Argüello insistió en que el hecho de que León XIV realice un viaje de una semana en España representa un acontecimiento relevante para la Iglesia española y una oportunidad para reforzar la convivencia y los proyectos comunes dentro de la sociedad.