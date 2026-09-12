El maltrato a los animales en 2025 cayó en un 18.6%

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició un total de 1.232 procedimientos judiciales en 2025 por maltrato animal, lo que representa una reducción del 18,6% en comparación con el ejercicio anterior, cuando la cifra alcanzó los 1.515 expedientes. Sin embargo, este descenso procesal contrasta con un notable incremento en la actividad indagatoria y represiva del órgano ministerial: se investigaron más casos -con un aumento del 19,2%- y se lograron más resoluciones condenatorias, registrando un repunte del 8%.

En concreto, el Ministerio Público promovió 366 diligencias de investigación frente a las 307 de 2024, alcanzando 283 sentencias condenatorias en los tribunales, seis más que el año previo. Estos datos constan en la Memoria Anual de la Fiscalía correspondiente al ejercicio 2025, un balance oficial presentado durante la apertura del Año Judicial 2026/2027 en el Tribunal Supremo. En el mismo dictamen se detalla que se presentaron 313 escritos de acusación (un 11,3% menos respecto a los 353 anteriores) y se contabilizaron 58 sentencias absolutorias.

Datos de la Memoria Anual de la Fiscalía | La Región

Analizando el marco global de protección del entorno, la Fiscalía tramitó 3.089 diligencias de investigación en 2025. Los expedientes se dividieron en 1.340 causas de urbanismo, 462 de medio ambiente, 440 de incendios forestales, 378 de delitos contra la flora y fauna, 366 de maltrato animal y 103 de patrimonio histórico. De dicho global, 1.493 acabaron en querella o denuncia formal y 1.271 fueron archivadas.

En el ámbito judicial global se impulsaron 4.707 procedimientos, de los cuales 1.232 fueron por maltrato animal y 1.072 por infracciones urbanísticas. Además, el órgano acusador formuló 1.478 escritos de acusación y obtuvo 1.087 sentencias condenatorias en total, frente a 221 absoluciones en todas las materias especializadas.

Por otro lado, la Fiscalía calificó de “imprescindible” extremar el control sobre la ejecución de las demoliciones para restablecer la legalidad urbanística alterada. En 2025 se ejecutaron 82 derribos de construcciones ilegales entre actuaciones voluntarias y forzosas. No obstante, el órgano matiza que el número real podría ser superior, dado que no todas las memorias territoriales reflejan el cómputo.